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Дмитрия Солнцева назначили главой Сибирского Сбера

Дмитрия Солнцева назначили главой Сибирского Сбера
Иллюстрация: пресс-служба Сбербанка

Прежний руководитель подразделения банка сменил в головном офисе своего коллегу, попавшего под санкции.

#НОВОСТИ
Председателем Сибирского банка Сбербанка назначен Дмитрий Солнцев. Об этом сообщила пресс-служба банка.
 
До этого Солнцев с 2019 года возглавлял красноярское отделение Сбера, а еще ранее его Нефтеюганское и Нижневартовское отделения. Карьеру же в банке он начал в 2001 году.
 
Как рассказали DK.RU в пресс-службе банка, кто займет место Солнцева в Красноярске, пока не решено. Временно обязанности управляющего будет выполнять его заместитель Наталья Корнева.
 
Прежний председатель Сибирского Сбера Татьяна Галкина, по сообщению «Интерфакса» в конце мая 2022 года была назначена руководителем блока «Сеть продаж» в Сбербанке, сменив на этом посту попавшего под санкции Сергея Мальцева.
 
Добавим, что Дмитрий Солнцев в 2019 году признавался «Человеком года» в банковской номинации по версии журнала «Деловой квартал».
 
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Автор: Петр Савельев
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