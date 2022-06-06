Дмитрия Солнцева назначили главой Сибирского Сбера

Прежний руководитель подразделения банка сменил в головном офисе своего коллегу, попавшего под санкции.

Председателем Сибирского банка Сбербанка назначен Дмитрий Солнцев. Об этом сообщила пресс-служба банка.

До этого Солнцев с 2019 года возглавлял красноярское отделение Сбера, а еще ранее его Нефтеюганское и Нижневартовское отделения. Карьеру же в банке он начал в 2001 году.

Как рассказали DK.RU в пресс-службе банка, кто займет место Солнцева в Красноярске, пока не решено. Временно обязанности управляющего будет выполнять его заместитель Наталья Корнева.

Прежний председатель Сибирского Сбера Татьяна Галкина, по сообщению «Интерфакса» в конце мая 2022 года была назначена руководителем блока «Сеть продаж» в Сбербанке, сменив на этом посту попавшего под санкции Сергея Мальцева.

Добавим, что Дмитрий Солнцев в 2019 году признавался «Человеком года» в банковской номинации по версии журнала «Деловой квартал».

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