Семейный квартал «Барбарис» стал победителем Urban Awards-2022

Состоялось награждение федеральной премии Urban Awards 2022. В номинации «Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса Сибирского ФО» победу одержал «Семейный квартал «Барбарис» от ГСК «Арбан».

Это уже пятый «строительный Оскар», полученный красноярским застройщиком за 4 года.

Отбор осуществлялся в несколько этапов: независимая экспертная комиссия оценивала объекты, учитывая весь процесс девелопмента — строительство, экономическую устойчивость, маркетинг, продажи и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

Эксперты высоко оценили концепцию и миссию семейного квартала «Барбарис» - объединять поколения ради счастливого будущего.

В мире индивидуалистов, где каждый в своей комнате, в своем гаджете, в своих мыслях, мы задумались о том, что понятие семья, к сожалению, начинает утрачивать свой смысл, — комментирует Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН. - Ритм жизни за последние 20 лет стремительно ускорился. И часто не хватает времени и сил… Но жизнь ваших детей, она здесь и сейчас! Поэтому в новом семейном квартале «Барбарис» мы предусмотрели все, чтобы вы прожили ее вместе».

Архитектурные и инновационные решения проекта

Жюри высшими баллами отметили архитектурные и инновационные решения проекта: кирпичное домостроение, сложную конфигурацию домов и богатую пластику фасадов, квартиры-хайфлэты на 17 этажах и высотой потолка до 5,8 м, инновационные инженерные системы, двухуровневое деревянное благоустройство двора, развитую pet-friendly — инфраструктуру . Оценили эксперты и тот факт, что все коммерческие помещения на 1 этажах останутся в управлении застройщика, а это значит в семейном квартале гарантирована по-настоящему семейная инфраструктура.

Отдельного внимания экспертов заслужил двор, больше похожий на парк развлечений. Здесь есть объекты, которые редко встречаются даже в общественных парках и местах отдыха: семейная игровая для проведения мероприятий, собственный дендрарий и оранжерея, место для размещения палаточного лагеря с безопасным костровищем в центре, контейнерный сад и зеленый бар, зеркальный лабиринт, пешеходный фонтан, уличный кинотеатр и многое другое. Все, для того, чтобы взрослые и дети могли интересно проводить досуг вместе. ГСК «Арбан» предлагает жителям более 20 вариантов нескучных сценариев для семейного досуга. А для малышей застройщик запроектировал частный детский сад в одном из домов проекта.

Уникальные планировки

Создавая планировки, архитекторы предусмотрели все, что необходимо для проживания с детьми: квартиру можно выбрать по количеству спален, в большинстве из них предусмотрены гардеробные, лондри (бельевые), кирпичные эркеры и французские балконы — в каждой.

Отдельного рассмотрения заслужил эксклюзивный вариант планировки квартиры с 3-мя спальнями и отдельной игровой с окном. Это ноу-хау планировочного решения, которое не встречалось ранее в других проектах.

История побед

Квартал «Барбарис» принес ГСК АРБАН пятую победу подряд (начиная с 2019 года) на премии Urban Awards. Ранее высшей награды были удостоены проекты:

микрорайон SCANDIS сразу в двух номинациях “Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры” и “Лучший региональный проект комплексного развития территорий (КОТ) (2019 г);

микрорайон SCANDIS OZERO в номинации “Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса” (2020 г);

микрорайон SCANDIS в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса в СибФО» (2021 г).

О премии