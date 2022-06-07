В Красноярском крае начали строить дома для погорельцев

В территориях Красноярского края началось строительство домов для граждан, которые лишились жилья во время майских пожаров. Об том сообщили в правительстве Красноярского края.

Дома возводятся в посёлках Песчанка, Березовка, Степной, селах Белый Яр, Зыково, Никольское, Ивановка, деревнях Лакино, Ашпатск, Новокурск, Любава, городах Уяр и Заозёрный.

В министерство строительства края была подана информация о 82 домах, которые необходимо построить.

Во всех населённых пунктах, где жители выбрали способ восстановления жилья путём строительства, началась работа.

«Определены количество и планировки домов, выбраны подрядные организации, идет подготовка стройплощадок, завозятся материалы. Вместе с владельцами участков мы решаем, как расположить дом на участке, с каждым работаем индивидуально. Срок ввода домов, которые строятся сейчас, 15 августа», — рассказал министр строительства края Михаил Рабушко.

Некоторые граждане не смогли подать заявку на строительство дома, так как имели проблемы с документами на собственность сгоревшего жилья. Сейчас они восстанавливают их через суд.

Отметим, дома возводятся по типовым проектам, их размер зависит от количества проживающих.

«Для семьи из одного-двух человек предусмотрен дом площадью 42 кв. метра, для семьи от трёх человек — 54 кв. метра, на четырёх человек — дом площадью 72 кв. метра и так далее, из расчёта 18 кв. метров на одного члена семьи», — сообщили в правительстве Красноярского края.

Ранее DK.RU сообщал, что к 6 июня специалисты должны закончить расчистку территорий для новых домов в Уяре - этот населенный пункт сильнее всего пострадал от пожаров 7 мая.

В целом, на строительство новых домов для погорельцев бюджет края выделит 4 млрд рублей.

Добавим, в связи со сложной пожароопасной обстановкой в мае в Красноярском крае был введён режим ЧС, который в регионе все еще сохраняется.

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