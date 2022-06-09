В Красноярске открывается летняя киноплощадка «Енисей кино»

В программе открытия фестиваль короткометражного кино, игры и музыка под открытым небом.

Летняя киноплощадка «Енисей кино» в этом году начнет работать в Красноярске 17 июня. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе организации.

Программа открытия стартует в 19:30. Первым пунктом станет погружение в историю кинематографа — гости получат возможность прогуляться по единственному в Красноярске «Музею кино» в сопровождении опытного экскурсовода, который расскажет о том, как снимали и показывали фильмы в XX веке.

В 20:00 ем специалисты молодежного центра «Свое дело» проведут мастер-класс для всех, кто хочет сделать что-нибудь красивое и уникальное собственными руками.

В 21:00 все желающие смогут принять участие в поединке на звание главного «знатока» вечера. Три участника, занявших первые места получат призы.

Завершит вечер в 22:00 показ самых новых короткометражных фильмов Всемирного фестиваля уличного кино. Показ состоится при любой погоде — если пойдет дождь, то его перенесут со двора в кинозал под крышей.

Вход и участие во всех событиях — бесплатные.

В программе могут быть изменения. За обновлениями можно следить на официальном сайте «Енисей кино».

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