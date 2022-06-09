Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 08.06
60,95
64,56
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске ищут актёров для съёмки в кино

В Красноярске ищут актёров для съёмки в кино
Иллюстрация: pixabay.com. Автор: kalhh

В Красноярске с 12 июня по 14 июля будут проходить съемки многосерийного телевизионного фильма, приуроченного к юбилею Енисейской губернии. Красноярцев приглашают сняться в массовых сценах.

#НОВОСТИ

Действие в кино будет проходить и в наши дни, и в 1863 году.

В съемках современной части могут принять участие все желающие, однако сняться в исторический части можно будет при соблюдении нескольких условий:

  • возраст от 20 лет;
  • без пирсинга, тату на видимых местах, цветного окрашивания;
  • у мужчин приветствуются бороды (не оформленные), удлиненные стрижки;
  • у женщин желательны длинные волосы, обязательно без модификаций лица, без татуажа, без шеллака на ногтях.

Для участия в съемках нужно заполнить анкеты и прислать их в личные сообщения «Вконтакте» или на WhatsApp (+ 7 983 206-75-58).

Указать нужно будет ФИО, рост, размер одежды и обуви. Также необходимо приложить фотографию и оставить контактный номер телефона.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Красноярске открывается летняя киноплощадка «Енисей кино» — она начнет работать 17 июня.

В программе открытия зрители смогут увидеть фестиваль короткометражного кино и послушать музыку под открытым небом.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Экс-главу двух стройкомпаний будут судить за ущерб дольщикам в 1 млрд рублейЭкс-главу двух стройкомпаний будут судить за ущерб дольщикам в 1 млрд рублей
  • В Красноярске продается шале на Базаихе за 35 млн рублейВ Красноярске продается шале на Базаихе за 35 млн рублей
  • Главврача красноярского перинатального центра и его зама будут судить за халатностьГлавврача красноярского перинатального центра и его зама будут судить за халатность
  • Дмитрия Солнцева назначили главой Сибирского СбераДмитрия Солнцева назначили главой Сибирского Сбера
  • Владелица кафе «Кантри» пытается оспорить решение суда о сносе зданияВладелица кафе «Кантри» пытается оспорить решение суда о сносе здания
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.