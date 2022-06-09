В Красноярске ищут актёров для съёмки в кино
В Красноярске с 12 июня по 14 июля будут проходить съемки многосерийного телевизионного фильма, приуроченного к юбилею Енисейской губернии. Красноярцев приглашают сняться в массовых сценах.
Действие в кино будет проходить и в наши дни, и в 1863 году.
В съемках современной части могут принять участие все желающие, однако сняться в исторический части можно будет при соблюдении нескольких условий:
- возраст от 20 лет;
- без пирсинга, тату на видимых местах, цветного окрашивания;
- у мужчин приветствуются бороды (не оформленные), удлиненные стрижки;
- у женщин желательны длинные волосы, обязательно без модификаций лица, без татуажа, без шеллака на ногтях.
Для участия в съемках нужно заполнить анкеты и прислать их в личные сообщения «Вконтакте» или на WhatsApp (+ 7 983 206-75-58).
Указать нужно будет ФИО, рост, размер одежды и обуви. Также необходимо приложить фотографию и оставить контактный номер телефона.
Ранее DK.RU рассказывал, что в Красноярске открывается летняя киноплощадка «Енисей кино» — она начнет работать 17 июня.
В программе открытия зрители смогут увидеть фестиваль короткометражного кино и послушать музыку под открытым небом.
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