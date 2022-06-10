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Наталья Потапова назначена вице-президентом банка «Открытие»

Наталья Потапова назначена вице-президентом банка «Открытие»
Автор фото: Сергей Матерухин. Иллюстрация: dk.ru

Красноярское отделение банка она возглавляет уже почти пять лет.

#НОВОСТИ
Управляющего красноярским отделением банка «Открытие» Наталью Потапову назначили вице-президентом этой кредитной организации. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе банка.
В новом статусе она продолжит руководить красноярским отделением „Открытия“, на базе которого создан хаб корпоративно-инвестиционного бизнеса, куда, помимо Красноярска, входит Омск, Томск, Хакасия, Иркутск, Улан-Удэ и Чита. Плюс к этому, Красноярск отвечает за развитие ипотечного рынка в Красноярске, Хакасии и Томске», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, что Наталья Потапова возглавила «Открытие» в Красноярске в 2018 году. Под ее руководством отделение стало лучшим в системе банка по итогу 2021 года, а сам банк вошел в ТОП-4 по объемам бизнеса в регионе.
 
В апреле этого года Наталью Потапову наградили золотым нагрудным знаком «Герб города Красноярска» за большой вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю добросовестную работу. Также она неоднократно становилась лауреатом престижных банковских премий.
 
В 2020 году Потапова стала обладателем премии «Человек года», которую проводит «Деловой квартал». За заслуги в финансовой сфере, влияние на отрасль, проактивную жизненную позицию эксперты назвали ее «Банкиром года».
 
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Основная его задача: укрепить позиции банка в кредитовании физлиц.

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Автор: Петр Савельев
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