Наталья Потапова назначена вице-президентом банка «Открытие»

Красноярское отделение банка она возглавляет уже почти пять лет.

Управляющего красноярским отделением банка «Открытие» Наталью Потапову назначили вице-президентом этой кредитной организации. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе банка.

В новом статусе она продолжит руководить красноярским отделением „Открытия“, на базе которого создан хаб корпоративно-инвестиционного бизнеса, куда, помимо Красноярска, входит Омск, Томск, Хакасия, Иркутск, Улан-Удэ и Чита. Плюс к этому, Красноярск отвечает за развитие ипотечного рынка в Красноярске, Хакасии и Томске», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что Наталья Потапова возглавила «Открытие» в Красноярске в 2018 году. Под ее руководством отделение стало лучшим в системе банка по итогу 2021 года, а сам банк вошел в ТОП-4 по объемам бизнеса в регионе.

В апреле этого года Наталью Потапову наградили золотым нагрудным знаком «Герб города Красноярска» за большой вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю добросовестную работу. Также она неоднократно становилась лауреатом престижных банковских премий.

В 2020 году Потапова стала обладателем премии «Человек года», которую проводит «Деловой квартал». За заслуги в финансовой сфере, влияние на отрасль, проактивную жизненную позицию эксперты назвали ее «Банкиром года».

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