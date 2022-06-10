Подробная программа «В центре Мира» на 11 и 12 июня 2022

В столице края в выходные три квартала пр. Мира снова станут красноярским Арбатом. Публикуем план мероприятий.

Основные локации «В центре Мира» начнут работать с полудня, но общепит выйдет на улицы с 10 часов. В половине второго выступит саксофонист, а через три часа его сменит диджей.

Программа на 11 июня

Фестивальный квартал — участок от ул. Обороны до ул. Диктатуры Пролетариата — здесь состоится «Фестиваль игровых видов спорта», вас ждут мастер-классы и соревнования.

На двух полях пройдет чемпионат по детскому футболу «Юниорсиада» от школы «Юниор», участвуют 123 команды из 11 российских городов.

Для всех желающих организуют мастер-класс по стритболу.

Также можно будет поиграть в настольный хоккей или взять пару уроков у хоккеистов «Сокола» — они обучат закидывать в ворота шайбу, лучшим ученикам автограф в награду.

Откроется площадка для игры в миниволей (японский волейбол).

Немного зимнего настроения создаст напольный керлинг.

Тренеры покажут основы и технику сквоша.

На пешеходной части ул. Дзержинского продолжит работать фотовыставка от Лиги странников.

Площадки Фестивального квартала закончат работу в восемь вечера.

Сквер Пушкина

Программа начнется с музыкальной сказки — иллюстрациями сюжетной линии будут музыкальные произведения в исполнении юных талантов на синтезаторе, флейте и домре.

В половине второго в сквере выступят барабанщики от Центра музыки Родиона Гранина — они исполнят хиты разных лет.

В восемь вечера музыкантов сменят поэты с авангардными чтениями. Организаторы обещают экспрессию и необычные рифмы. Стихи прочтут Екатерина Малиновская, произведения которой не раз попадали в шорт-листы престижных премий, а также постоянные Даниил Астахов и Ульяна Афанасьева.

Площадка около памятника Поздееву

Локация откроется презентацией проектов «Юниор» и ТИМ «Бирюса» для «молодых и инициативных». Гостям площадки расскажут об особенностях проектов и как туда попасть. Также организаторы проведут несколько командообразующих игр.

В продолжение —

программа «Музыка нас связала»: выступление фольклорного коллектива «Родничок», а также юные исполнители с современным репертуаром.

В два часа дня прозвучат песни детской вокальной студии «Апельсиновый fresh».

В четыре часа на сцену выйдет ансамбль «Енисейские Зори» с фирменными номерами.

В пять часов на сцене появятся музыканты «Студии звукозаписи А» с авторскими мелодиями красноярских композиторов.

Концерт продолжит фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» — различные коллективы народных танцев.

Завершит программу выступление кавер-группы Jagger Rock Band.

Переулок Поздеева

С полудня до четырех — литературное путешествие от библиотек города.

В программе:

викторина, угадай книгу по эмодзи,

викторина на знание истории края.

Также:

Всех желающих научат вязать изнаночными и лицевыми петлями. Опытные вязальщики могут участвовать в создании огромного ковра с логотипом «В центре Мира».

В полдень от памятника Поздееву отправится пешеходная экскурсия, где гости узнают историю зданий, познакомятся с жизнью замечательных людей. По окончанию все участники смогут нарисовать исторические здания под руководством художницы Ирины Шохиной.

Зеленый газон на Кирова

На зеленом газоне будет работать детская программа по мотивам мультфильма «Фиксики».

Рядом откроется Детский автогородок — для ребят инсталлируют дорожную трассу с пешеходными переходами и перекрестками, где будут работать регулировщики в форме советского ГАИ.

Фотолокация с полицейским мотоциклом.

Программа на 12 июня

12 июня — День России, поэтому все площадки проекта будут посвящены этому празднику. Дополнительная программа к празднику будет опубликована позже.

Но уже известно, что «Фестиваль игровых видов спорта» продолжит свою работу — там состоятся

соревнования по панна-футболу, новая фотолокация и площадка для игры в гольф.

Игроки знаменитых на весь мир регбийных клубов «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» раздадут автографы.

На хоккейной площадке можно будет попробовать забить гол вратарю гигантскими клюшками.

Пройдет сеанс одновременной игры в шашки под руководством гроссмейстера международного уровня.

Состоится мастер-класс по прыжкам на батуте. Профессиональный инструктор покажет, как правильно прыгать и приземляться.

Все локации прекратят работу в десять вечера.

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