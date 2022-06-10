Подробная программа «В центре Мира» на 11 и 12 июня 2022
В столице края в выходные три квартала пр. Мира снова станут красноярским Арбатом. Публикуем план мероприятий.
Основные локации «В центре Мира» начнут работать с полудня, но общепит выйдет на улицы с 10 часов. В половине второго выступит саксофонист, а через три часа его сменит диджей.
Программа на 11 июня
- Фестивальный квартал — участок от ул. Обороны до ул. Диктатуры Пролетариата — здесь состоится «Фестиваль игровых видов спорта», вас ждут мастер-классы и соревнования.
- На двух полях пройдет чемпионат по детскому футболу «Юниорсиада» от школы «Юниор», участвуют 123 команды из 11 российских городов.
- Для всех желающих организуют мастер-класс по стритболу.
- Также можно будет поиграть в настольный хоккей или взять пару уроков у хоккеистов «Сокола» — они обучат закидывать в ворота шайбу, лучшим ученикам автограф в награду.
- Откроется площадка для игры в миниволей (японский волейбол).
- Немного зимнего настроения создаст напольный керлинг.
- Тренеры покажут основы и технику сквоша.
- На пешеходной части ул. Дзержинского продолжит работать фотовыставка от Лиги странников.
Площадки Фестивального квартала закончат работу в восемь вечера.
Сквер Пушкина
- Программа начнется с музыкальной сказки — иллюстрациями сюжетной линии будут музыкальные произведения в исполнении юных талантов на синтезаторе, флейте и домре.
- В половине второго в сквере выступят барабанщики от Центра музыки Родиона Гранина — они исполнят хиты разных лет.
- В восемь вечера музыкантов сменят поэты с авангардными чтениями. Организаторы обещают экспрессию и необычные рифмы. Стихи прочтут Екатерина Малиновская, произведения которой не раз попадали в шорт-листы престижных премий, а также постоянные Даниил Астахов и Ульяна Афанасьева.
Площадка около памятника Поздееву
- Локация откроется презентацией проектов «Юниор» и ТИМ «Бирюса» для «молодых и инициативных». Гостям площадки расскажут об особенностях проектов и как туда попасть. Также организаторы проведут несколько командообразующих игр.
В продолжение —
- программа «Музыка нас связала»: выступление фольклорного коллектива «Родничок», а также юные исполнители с современным репертуаром.
- В два часа дня прозвучат песни детской вокальной студии «Апельсиновый fresh».
- В четыре часа на сцену выйдет ансамбль «Енисейские Зори» с фирменными номерами.
- В пять часов на сцене появятся музыканты «Студии звукозаписи А» с авторскими мелодиями красноярских композиторов.
- Концерт продолжит фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» — различные коллективы народных танцев.
- Завершит программу выступление кавер-группы Jagger Rock Band.
Переулок Поздеева
С полудня до четырех — литературное путешествие от библиотек города.
В программе:
- викторина, угадай книгу по эмодзи,
- викторина на знание истории края.
Также:
- Всех желающих научат вязать изнаночными и лицевыми петлями. Опытные вязальщики могут участвовать в создании огромного ковра с логотипом «В центре Мира».
- В полдень от памятника Поздееву отправится пешеходная экскурсия, где гости узнают историю зданий, познакомятся с жизнью замечательных людей. По окончанию все участники смогут нарисовать исторические здания под руководством художницы Ирины Шохиной.
Зеленый газон на Кирова
- На зеленом газоне будет работать детская программа по мотивам мультфильма «Фиксики».
- Рядом откроется Детский автогородок — для ребят инсталлируют дорожную трассу с пешеходными переходами и перекрестками, где будут работать регулировщики в форме советского ГАИ.
- Фотолокация с полицейским мотоциклом.
Программа на 12 июня
12 июня — День России, поэтому все площадки проекта будут посвящены этому празднику. Дополнительная программа к празднику будет опубликована позже.
Но уже известно, что «Фестиваль игровых видов спорта» продолжит свою работу — там состоятся
- соревнования по панна-футболу, новая фотолокация и площадка для игры в гольф.
- Игроки знаменитых на весь мир регбийных клубов «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» раздадут автографы.
- На хоккейной площадке можно будет попробовать забить гол вратарю гигантскими клюшками.
- Пройдет сеанс одновременной игры в шашки под руководством гроссмейстера международного уровня.
- Состоится мастер-класс по прыжкам на батуте. Профессиональный инструктор покажет, как правильно прыгать и приземляться.
Все локации прекратят работу в десять вечера.
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