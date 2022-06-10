Красноярск на выходных ожидает жара
Красноярцев и гостей столицы края ждет настоящая летняя жара на длинных выходных.
Три выходных дня с субботы по понедельник порадуют горожан летней жарой, — сообщают синоптики Гидрометцентра.
В субботу 11 июня, днем +28°С, переменная облачность, без осадков. Ночью +13°С, ясно.
В воскресенье 12 июня — День России — днем +29°С, возможен ливень, ночью +15°С.
В понедельник 13 июня, днем +28°С, влажно, возможен дождь, ночью +14°С.
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