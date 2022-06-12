Праздничная программа Дома дружбы народов на 12 июня

На правобережье Красноярска 12 июня перед Домом дружбы народов запланирована большая программа.

Празднования перед Домом дружбы народов (Красраб, 100В) начнутся в 11 утра и закончатся в 5 вечера.

В половине первого стартует концертная программа «Моя Россия», в которой примут участие свыше двух сотен артистов.

Также гостей ждут казачье подворье с традиционной кашей и забавами, фотолокации с ростовыми куклами, детская площадка и многое другое:

Напротив входа разместятся информационные стенды, рассказывающие о Героях России.

Рядом появятся фотозоны в виде стилизованных арт-объектов.

Весь день будут работать ростовые куклы.

Коробейники-лотошники проведут интерактивную викторину «#МЫРОССИЯ».

Справа от здания Дома дружбы разместится казачья площадка. Здесь можно будет принять участие в традиционных казачьих играх и забавах, в деталях рассмотреть казачье подворье, посетить мастер-класс по фланкировке и рубке шашкой, плетению нагайки. Всех желающих накормят настоящей казачьей кашей.

Рядом развернется площадка национальных спортивных игр и состязаний народов Красноярского края. Проявить свою сноровку, выносливость и смекалку можно будет при игре в Тевек (тувинская национальная игра), масс-рестлинг (перетягивание палки, национальный якутский вид спорта), в национальной татарской забаве — «Бой мешками» и др.

Третья локация справа от здания — ремесленная. Здесь разместятся кузнечная, столярная и керамическая мастерские.

Слева от здания Дома дружбы народов будет работать детская интерактивная площадка «ДетиВместе» с локациями:

Стена-раскраска «Край, где мы с тобой живем»

Шоу больших мыльных пузырей с погружением в огромный мыльный пузырь участников

Поролоновое шоу — 150 огромных цветных поролоновых кубиков станут строительным материалом для создания чума, яранги и иглу, а также каяка — популярной лодки у северных народов

«Настольные игры» на асфальте

Подвижные игры

«Богатырская застава»

Баба Яга сыграет на варгане, а волшебник Мокус покажет фокусы.

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