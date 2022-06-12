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Праздничная программа Дома дружбы народов на 12 июня

Праздничная программа Дома дружбы народов на 12 июня
Иллюстрация: 2gis.ru

На правобережье Красноярска 12 июня перед Домом дружбы народов запланирована большая программа.

#НОВОСТИ

Празднования перед Домом дружбы народов (Красраб, 100В) начнутся в 11 утра и закончатся в 5 вечера.

В половине первого стартует концертная программа «Моя Россия», в которой примут участие свыше двух сотен артистов.

Также гостей ждут казачье подворье с традиционной кашей и забавами, фотолокации с ростовыми куклами, детская площадка и многое другое:

  • Напротив входа разместятся информационные стенды, рассказывающие о Героях России.
  • Рядом появятся фотозоны в виде стилизованных арт-объектов.
  • Весь день будут работать ростовые куклы.
  • Коробейники-лотошники проведут интерактивную викторину «#МЫРОССИЯ».
  • Справа от здания Дома дружбы разместится казачья площадка. Здесь можно будет принять участие в традиционных казачьих играх и забавах, в деталях рассмотреть казачье подворье, посетить мастер-класс по фланкировке и рубке шашкой, плетению нагайки. Всех желающих накормят настоящей казачьей кашей.
  • Рядом развернется площадка национальных спортивных игр и состязаний народов Красноярского края. Проявить свою сноровку, выносливость и смекалку можно будет при игре в Тевек (тувинская национальная игра), масс-рестлинг (перетягивание палки, национальный якутский вид спорта), в национальной татарской забаве — «Бой мешками» и др.
  • Третья локация справа от здания — ремесленная. Здесь разместятся кузнечная, столярная и керамическая мастерские.

Слева от здания Дома дружбы народов будет работать детская интерактивная площадка «ДетиВместе» с локациями:

  • Стена-раскраска «Край, где мы с тобой живем»
  • Шоу больших мыльных пузырей с погружением в огромный мыльный пузырь участников
  • Поролоновое шоу — 150 огромных цветных поролоновых кубиков станут строительным материалом для создания чума, яранги и иглу, а также каяка — популярной лодки у северных народов
  • «Настольные игры» на асфальте
  • Подвижные игры
  • «Богатырская застава»
  • Баба Яга сыграет на варгане, а волшебник Мокус покажет фокусы.

 

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Автор: Петр Савельев
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