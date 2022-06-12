Праздничная программа Дома дружбы народов на 12 июня
На правобережье Красноярска 12 июня перед Домом дружбы народов запланирована большая программа.
Празднования перед Домом дружбы народов (Красраб, 100В) начнутся в 11 утра и закончатся в 5 вечера.
В половине первого стартует концертная программа «Моя Россия», в которой примут участие свыше двух сотен артистов.
Также гостей ждут казачье подворье с традиционной кашей и забавами, фотолокации с ростовыми куклами, детская площадка и многое другое:
- Напротив входа разместятся информационные стенды, рассказывающие о Героях России.
- Рядом появятся фотозоны в виде стилизованных арт-объектов.
- Весь день будут работать ростовые куклы.
- Коробейники-лотошники проведут интерактивную викторину «#МЫРОССИЯ».
- Справа от здания Дома дружбы разместится казачья площадка. Здесь можно будет принять участие в традиционных казачьих играх и забавах, в деталях рассмотреть казачье подворье, посетить мастер-класс по фланкировке и рубке шашкой, плетению нагайки. Всех желающих накормят настоящей казачьей кашей.
- Рядом развернется площадка национальных спортивных игр и состязаний народов Красноярского края. Проявить свою сноровку, выносливость и смекалку можно будет при игре в Тевек (тувинская национальная игра), масс-рестлинг (перетягивание палки, национальный якутский вид спорта), в национальной татарской забаве — «Бой мешками» и др.
- Третья локация справа от здания — ремесленная. Здесь разместятся кузнечная, столярная и керамическая мастерские.
Слева от здания Дома дружбы народов будет работать детская интерактивная площадка «ДетиВместе» с локациями:
- Стена-раскраска «Край, где мы с тобой живем»
- Шоу больших мыльных пузырей с погружением в огромный мыльный пузырь участников
- Поролоновое шоу — 150 огромных цветных поролоновых кубиков станут строительным материалом для создания чума, яранги и иглу, а также каяка — популярной лодки у северных народов
- «Настольные игры» на асфальте
- Подвижные игры
- «Богатырская застава»
- Баба Яга сыграет на варгане, а волшебник Мокус покажет фокусы.
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