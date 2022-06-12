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Красноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культур

Красноярцам представят Всесибирский фестиваль национальных культур
Иллюстрация: wikimaoia.org

12 июня 2022 в краевом центре пройдет Всесибирский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия!»

#НОВОСТИ

Открытие мероприятия и выступления участников состоятся в День России на восточной стороне о. Татышев 12 июня в период 14…18 часов.

Там же развернется Ярмарка ремесел, где мастера из Красноярска и районов края представят свои изделия декоративно-прикладного искусства.

 

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Автор: Петр Савельев
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