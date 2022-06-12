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Программа «В центре Мира» на 12 июня

Программа «В центре Мира» на 12 июня
Иллюстрация: https://vk.com/v_centre_mira

В честь празднования Дня России 12 июня в столице края будут работать две площадки.

#НОВОСТИ

В 10…20 часов в пешеходно-прогулочном пространстве «В центре Мира» пройдет патриотический фестиваль «Под мирным небом».

На пр. Мира от пересечения с ул. Обороны до перекрестка с ул. Перенсона организаторы разместят шесть тематических площадок:

1. «Россия достигает» (спортивная тематика) — гости площадки смогут посоревноваться в настольном футболе, мини-гольфе и армрестлинге, а также посетить мастер-класс по футболу (17…20 часов) и сделать фото в оригинальной фотозоне.

2. «Россия развивает» (достижения в области науки и техники) — посетители смогут сыграть на органе, сделанном из водопроводных труб, поучаствуют в химических опытах, сфотографируются с космонавтом и разберутся в работе магнитного поля планеты на примере металлического песка и магнитного шара.

3. «Россия созидает» (промышленность, аграрный сектор, строительство, объекты инфраструктуры) — горожане смогут поиграть в настольные игры, построить полутораметровую башню в игре «Дженга», увидеть процесс создания граффити и оформить огромную раскраску на аграрную тему.

4. «Россия гордится» (история России) — гостям площадки предстоит окунуться в казачий быт, проверить знания по истории нашего Отечества в интерактивной викторине, собрать спилс-карту России, сразиться в игре «Морской бой» и сделать фото в инсталляции времен Великой Отечественной войны.

5. «Россия вдохновляет» (культура и искусство) — здесь организуют мастер-классы по художественному и актерскому мастерству, кузнечному делу, лепке из полимерной глины и научат мастерить кукол из ниток.

6. «Россия восхищает» (природные богатства Красноярского края) — здесь можно будет познакомиться с минеральными ресурсами Красноярского края через игру в «Геолото», раскрасить магниты с изображением флоры и фауны, научиться мастерить сувениры из бересты, сфотографироваться в специализированной фотозоне, а также проверить свои знания о достопримечательностях родного края через интерактивную игру.

В 13:30…14:30 часов на балконе «Дома офицеров» творческие коллективы Красноярска исполнят песни о России.

 

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Автор: Петр Савельев
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