В Красноярске введут несколько временных ограничений движения

Во второй половине июня 2022 на нескольких магистралях будут введены ограничения, — рассказали в пресс-службе мэрии.

До 23 июня для проезда транспорта будет полностью закрыт участок ул. Бограда вдоль дома № 114 — компания «Сибиряк» продолжает работы по демонтажу здания, примыкающего к зданию №7 по ул. Робеспьера.

Кроме того, движение ограничено на участке от ул. Профсоюзов до ул. Бограда, № 114.

14 июня…14 июля будет перекрыт съезд с ул. Новосибирской к зданию № 48 — идет капремонт теплосетей, подрядчик ООО «Промстрой».

29 и 30 июня запретят остановку и стоянку транспорта в районе «Платинум Арены» (с западной стороны территории по ул. Лесников, 21). Причина — проведение матча легенд хоккея.

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