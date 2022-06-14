В Красноярске введут несколько временных ограничений движения
Во второй половине июня 2022 на нескольких магистралях будут введены ограничения, — рассказали в пресс-службе мэрии.
До 23 июня для проезда транспорта будет полностью закрыт участок ул. Бограда вдоль дома № 114 — компания «Сибиряк» продолжает работы по демонтажу здания, примыкающего к зданию №7 по ул. Робеспьера.
Кроме того, движение ограничено на участке от ул. Профсоюзов до ул. Бограда, № 114.
14 июня…14 июля будет перекрыт съезд с ул. Новосибирской к зданию № 48 — идет капремонт теплосетей, подрядчик ООО «Промстрой».
29 и 30 июня запретят остановку и стоянку транспорта в районе «Платинум Арены» (с западной стороны территории по ул. Лесников, 21). Причина — проведение матча легенд хоккея.
Читайте далее
-
У Предмостной площади расширят дорогу до трех полос
До трех полос расширят участок пр. им газеты Красноярский рабочий у Предмостной площади. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.09.06.2022Новости ДККрасноярск
-
Silverspoon group откроет в Красноярске вторые «Вареники»
Компания начинает осваивать Железнодорожный район города. До этого она активно открывалась по соседству — в Октябрьском.07.06.2022Новости ДККрасноярск
-
У церкви Чуда Архангела Михаила в Ветлужанке может появиться ресторан
Участок под строительство ресторана на торги решила выставить администрация Красноярска. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.06.06.2022Новости ДККрасноярск