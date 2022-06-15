«Сибиряк» оштрафовали за незаконную добычу полезных ископаемых
Компания самовольно захватила участок земли и добывала там суглинок, чем нанесли вред окружающей среде.
Росреестр опубликовал данные о сделках купли-продажи в апреле. Кривая пошла вниз. Смотрим расклад по регионам.
УСК «Сибиряк» судится за контракт на ремонт дороги стоимостью 1 млрд рублей
Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск УСК «Сибиряк» к Агентству госзаказа и Управлению автомобильных дорог края. Истец требует признать незаконным результаты госзакупки на ремонт дороги.
Экс-замруководителя Росприроднадзора подозревают в хищении 900 млн при строительстве метро
Олег Митволь, председатель совета директоров Красноярского треста, арестован на один месяц и 17 дней по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.