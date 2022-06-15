«Сибиряк» оштрафовали за незаконную добычу полезных ископаемых

Компания самовольно захватила участок земли и добывала там суглинок, чем нанесли вред окружающей среде.

Строительная компания «Сибиряк» попалась на незаконной добыче полезных ископаемых. Нарушение выявила красноярская природоохранная прокуратура.

Как рассказали в ведомстве, строители добывали суглинок, не имеея лицензии на пользование недрами. К тому же, и участок был занят ими незаконно.

Прокуратура направила соответствующий иск в суд. Тот полностью поддержал требования ведомства и потребовал от компании прекратить добычу, возместить нанесенный окружающей среде ущерб в размере 7,9 млн рублей и освободить землю.

Плюс к этому застройщика оштрафовали на 800 тыс. рублей за добычу полезных ископаемых без лицензии.

Как говорят в прокуратуре, добыча прекращена, а штраф уплачен.

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