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Компания, которая планирует построить бани на Белинского, отправила документы в мэрию

Компания, которая планирует построить бани на Белинского, отправила документы в мэрию
Иллюстрация: ТГ ЗАЙЦЕВ

Компания ООО «Мира» обратилась в мэрию за разрешением на строительство банного комплекса у памятника Андрею Дубенскому. Об этом в своем ТГ-канале сообщил депутат Заксобрания края Илья Зайцев.

#НОВОСТИ

Он отметил, что это компания уже несколько раз отправляла документы в мэрию, однако их возвращали на доработку. Решение по новым документам пока не принято.

При этом, как отметил Илья Зайцев, к администрации есть вопросы у краевой службы по контролю в области градостроительной деятельности.

По их мнению, мэрия нарушила требования закона, предоставив компании право отступить от общих правил застройки.

«Усматривает нарушения служба и в действиях самого застройщика — у него не было оснований за таким разрешением обращаться. А у мэрии, соответственно, заявление рассматривать. Тем более, что документацией предусмотрено, например, размещение автостоянки будущего банного комплекса на территории сквера — за границами участка, который у них находится в собственности», — рассказал депутат.

ТГ Зайцев

Депутаты решили направить материалы проверки прокурору краю с просьбой проверить законность выдачи соответствующих разрешений мэрией и в ОБЭП.

Ранее DK.RU сообщал, что летом 2022 года в Красноярске откроется новый пляжно-развлекательный комплекс. Расположится он на о. Татышев.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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