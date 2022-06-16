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Экс-директор ПИК «Офсет» Дмитрий Чакалов получил срок за растрату в особо крупном

Экс-директор ПИК «Офсет» Дмитрий Чакалов получил срок за растрату в особо крупном
Иллюстрация: Вести

В Железнодорожном районном суде Красноярска вынесен приговор Дмитрию Чкалову за растрату в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ).

#НОВОСТИ

В 2015 в крупнейшем в крае производственно-издательском комбинате «Офсет» был освобожден от должности гендиректор Дмитрий Чакалов. Краевые власти, которые на тот момент являлись владельцем, не устроил рост долгов предприятия.

Алексей Додатко, будучи тогда в должности руководителя агентства печати и массовых коммуникаций, заявил — претензии совета директоров к г-ну Чакалову по большей части касались долгов организации и управленческих решений.

Вскоре г-на Чакалова было возбуждено уголовное дело о растрате.

По версии следствия, в период июль…сентябрь 2015 гендиректор ПИК «Офсет» растратил около 37 млн рублей.

Прокуратура края сообщала, что г-н Чакалов давал подчиненным поручения готовить фиктивные договоры с аффилированным юрлицом на произведение работ, которые ввиду отсутствия технической возможности заведомо выполнены быть не могли. По данным фиктивным контрактам подконтрольной фирме переводились денежные средства со счета ПИК «Офсет» в полном объеме.

В 2020 уголовное дело передали для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Красноярска.

Приговор по делу был вынесен только на этой неделе. Дмитрия Чакалова приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима. Решение суда в законную силу не вступило.

После скандала состоялись торги по продаже имущества АО ПИК «Офсет». Недвижимость и оборудование комбината — служебные помещения возле здания в центре города на ул. Республики, 51 — общей площадью 15 979 кв. м, земельный участок с помещениями на ул. Самодеятельности, 3 — площадью 1 917 кв. м, здание на ул. Энергетиков, 58, стр. 1 — площадью 19890 кв м, а также компьютеры, серверы, станки, мебель, трансформаторные подстанции — порядка 350 позиций — были проданы единым лотом по цене 267 млн рублей (при стартовой 396 млн).

 

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Автор: Петр Савельев
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