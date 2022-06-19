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Программа проекта «В центре Мира» в Красноярске на 19 июня 2022

Программа проекта «В центре Мира» в Красноярске на 19 июня 2022
Иллюстрация: admkrsk.ru

Жителей и гостей Красноярска ожидают — шествие драконов, фестиваль фудтраков и танцевальная битва, — сообщают организаторы.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Весь день 19 июня 2022 будет проходить Фестиваль Фудтраков —

«это зажигательный и аппетитный фестиваль, настоящее празднество еды на колесах и отличной музыки».

В полдень «центромировцев» ждет Шествие Драконов.

В половине шестого мастер-класс — все желающие будут учиться танцу «буги-вуги» под руководством хореографа Игоря Краглика.

В семь вечера перед красноярцами выступит группа «Легче».

В восемь — пройдет танцевальная битва, а также концерт группы «Горчица».

Площадки на пешеходной части пр. Мира работают в период — 10…22 часов.

 

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Автор: Петр Савельев
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