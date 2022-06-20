«Вкусно и точка»: когда в Красноярске откроется заменившая McDonald’s сеть

В Красноярке откроется потомок ушедшего «Макдоналдса», первый ресторан откроется на Взлетке.

Первый ресторан откроется по адресу ул. Авиаторов, 60, — сообщает официальный канал «Вкусно и точка» в ВК.

Другие пять ресторанов откроются в среду 22 июня 2022 по адресам:

Молокова, 43

П. Железняка, 36А

Волочаевская, 44

Перенсона, 4

Красраб, 195.

Напомним, что «Макдоналдз» сначала приостановил работу, потом объявил об уходе из РФ и продаже регионального бизнеса. Компания «ГиД», которая по франшизе управляла ресторанами Mac в Сибири, выкупила весь объем российского бизнеса «Макдоналдс». Было договорено, что сеть продолжит работать под брендом «Вкусно и точка», которые открылись в Москве 12 июня 2022.

Кроме логотипа и названия сеть частично изменила и меню — теперь в ассортименте нет бургеров «Биг Тейсти», «Биг Мак», детских наборов «Хэппи Мил» и мороженого «Макфлурри». Взамен обещают имплантировать блюда русской кухни.

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