«Вкусно и точка»: когда в Красноярске откроется заменившая McDonald’s сеть
В Красноярке откроется потомок ушедшего «Макдоналдса», первый ресторан откроется на Взлетке.
Первый ресторан откроется по адресу ул. Авиаторов, 60, — сообщает официальный канал «Вкусно и точка» в ВК.
Другие пять ресторанов откроются в среду 22 июня 2022 по адресам:
- Молокова, 43
- П. Железняка, 36А
- Волочаевская, 44
- Перенсона, 4
- Красраб, 195.
Напомним, что «Макдоналдз» сначала приостановил работу, потом объявил об уходе из РФ и продаже регионального бизнеса. Компания «ГиД», которая по франшизе управляла ресторанами Mac в Сибири, выкупила весь объем российского бизнеса «Макдоналдс». Было договорено, что сеть продолжит работать под брендом «Вкусно и точка», которые открылись в Москве 12 июня 2022.
Кроме логотипа и названия сеть частично изменила и меню — теперь в ассортименте нет бургеров «Биг Тейсти», «Биг Мак», детских наборов «Хэппи Мил» и мороженого «Макфлурри». Взамен обещают имплантировать блюда русской кухни.
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