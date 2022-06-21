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Майским погорельцам из Красноярского края реструктуризируют кредитные долги

Майским погорельцам из Красноярского края реструктуризируют кредитные долги
Иллюстрация: t.me/mchskrsk

Кроме этого властям региона и страны поручили оказать им и другую помощь.

#НОВОСТИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центробанку проработать вопрос о реструктуризации кредитов, которые были в граждан, пострадавших в майских пожарах 2022 года в Красноярском крае, Кемеровской, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областях. Соответствующий указ он подписал вчера, сообщает сайт Кремля.
 
Работа в этом направлении должна быть закончена к 1 сентября 2022 года.
 
Также глава государства поручил региональным правительствам до 1 июля этого года выплатить погорельцам все причитающиеся им компенсации, а до 1 октября — оценить нанесенный ущерб их жилью, а также инженерной, транспортной, социальной инфраструктуре и направить запросы на компенсацию этих потерь из федерального бюджета.
 
В указе есть и другие предписания, которые предстоит исполнить федеральным и местным властям. С полным текстом можно ознакомиться здесь.
Действовать документ начал с момента подписания. Отчитаться о его исполнении власти должны непозднее 1 декабря 2022 года.
 
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Автор: Петр Савельев
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