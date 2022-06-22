Маркетплейсы – это индикатор состояния экономики

Для того, чтобы понять, в каком направлении развивается экономика, не обязательно быть великим аналитиком, достаточно регулярно заглядывать на площадки для интернет-торговли.

Это мнение разделяет и основатель красноярского интернет-аукциона Au.ru Александр Лисович.

Что сейчас показывает «индикатор Au.ru»?

Если говорить о сайтах вроде нашего, где очень много частных предпринимателей, то все тренды становятся заметны очень быстро: малый бизнес реагирует на происходящее с более высокой скоростью, уж точно быстрее, чем крупные компании. Всем известные события привели к тому, что возник дефицит каких-то товаров. Например, шины стали востребованными, они подорожали, и у компаний пропал интерес к рекламе. Обычно весна – это высокий сезон, продавцы шин стремятся заявить о себе, а сейчас – нет. Услуги тоже интересный индикатор. Когда в экономике все хорошо, услуг не так много: у людей есть работа, товарный рынок насыщен. Когда возникает кризис, компании вынуждены уменьшать издержки, в том числе зарплаты или численность, люди вынуждены искать другие способы заработка, и появляется целая волна небольших предпринимателей – мелких торговцев или предоставляющих услуги: те же «ноготочки», строительные работы… Очевидно, мы находимся в кризисе, количество предложений услуг начинает расти.

Думаю, это продолжится, пока крупные компании будут решать проблемы логистики, импортозамещения, параллельного импорта, поиска новых партнеров. Они найдут решения, но не так быстро, а пока – самое время для услуг.

Один из всплесков интереса и предложения – это ремонт техники. Сейчас купить что-то новое уже не так просто, кроме того, у людей меняется отношение к деньгам. Вроде, деньги на новый телефон есть, но завтра они могут пригодиться для чего-то другого. Даже крупные продавцы уже занимаются продажей б/ушных товаров, как мы видим в новостях. Так что очевидно, будет смещение в сторону ремонта.

Это же не первый кризис, в котором мы существуем, чем он принципиально отличается?

Да, кризис не первый, но они разные. Во время ковида нас закрыли по домам, но товар оставался на прилавках, и надо было придумать, как его добыть. Даже привычное использование велосипедов было под вопросом, люди не понимали, можно, нельзя, как? Зато вырос спрос на дачи, загородные дома, потому что сидеть за городом приятнее. Сейчас ситуация другая, мы не заперты, но отрезаны от ряда товаров. Пока мы это еще не сильно чувствуем, потому что есть определенный запас, но постепенно дефицит будет возникать. Наиболее ярко он уже проявился в информационных продуктах – развлечения, кино, компьютерные игры, то, что находится в виртуальной среде и что можно перекрыть очень быстро.

Этот кризис еще не показал себя, мы еще не понимаем, с чем столкнемся.

Если говорить про кризис 2008 года, это год основания аукциона, мы нередко слышали от первых пользователей благодарность за то, что появилась такая площадка. Люди оставались без работы и были вынуждены выкручиваться всеми возможными способами. Например, есть целая семья, которая занялась ввозом различных мелких товаров и продажей их на Au.ru.

Кризис 2014 года прошел более гладко, вырос курс доллара, поменялось предложение на рынке, но в целом потребительский спрос рос, если говорить в разрезе мелкой электроники, мелких товаров – эти сегменты росли. Как раз в это время рынок подержанных устройств начал сильно сокращаться, людям стало выгоднее покупать новое, а не ремонтировать старое. Сейчас ситуация, наверное, будет меняться.

Ушли социальные сети, через которые многие продавали свои услуги, вы ощущаете переток между разными площадками?

Инстаграм (принадлежит компании META, которая запрещена в России) был уникален сам по себе. У людей, которые привыкли там покупать-продавать, адекватной замены действительно нет. Чтобы продавать, надо идти туда, куда ушла твоя аудитория. Поэтому, наверное, у каждого продавца свои пути: одним подходит аукцион, другим – соцсети, третьим – традиционный магазин. Уходы с рынка крупных информационных компаний, возможно откинули нас на какое-то время назад. Но, с другой стороны, это даст возможность нашим российским продуктам заполнить эту нишу, и через несколько лет проблема исчезнет.

В сфере услуг очень важна, кажется, такая вещь как доверие, репутация. Понятно, что вы не можете в ручном режиме отмониторить все предложения, но все-таки как организована работа с репутацией на Au.ru?

Мы все равно отсматриваем публикации новых пользователей, сезонные предложения чтобы понять мотивацию и снизить риски. Связываемся, уточняем, если автор не идет на контакт, вынуждены удалять такие сообщения.

Вообще у нас давно работает система рейтинга – как для продавцов, так и для покупателей, которая позволяет нам при участии самих пользователей поддерживать порядок. Порой мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек, годами копивший рейтинг, получает отрицательную оценку и обращается к нам с просьбой ее убрать. На этот случай есть система апелляций, где собираются такие же участники аукциона, и они без нашего влияния определяют, правомерно ли выставлена оценка. Мы стараемся выбирать в апелляционный совет пользователей с высоким рейтингом, которые им дорожат и понимают, какие бывают ситуации.

С этого года мы начали уделять особенное внимание развитию категории услуг и отзывам о тех, кто эти услуги оказывает. Соглашусь, что доверие очень важно, особенно когда речь идет об услугах, связанных с личной безопасностью или сохранностью имущества. У нас в России пока нет института сертификации самозанятых. Мне кажется, что финансовые, медицинские, технические услуги должны регулироваться. То есть, если ты оказываешь услуги электрика, должен пройти аккредитацию, получить сертификат, но это точно задача государства. Мы только помогаем этому процессу через систему рейтинга.