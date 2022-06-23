Красноярцы постарались: на Алтае заканчиваются места в отелях

Закрытие аэропортов на юге страны и сложности с выездом за рубеж привели к повышенному спросу на отдых на Алтае.

Красноярск оказался в числе лидеров по продажам туров на Алтай. Об этом рассказал «Вестник АТОР» со ссылкой на туроператора PEGAS Touristik. Об этом говорят и другие представители туриндустрии.

Закрытые аэропорты на юге страны, увеличение авиаперевозки на Алтай, сложности с зарубежными поездками, выход на направление крупных федеральных туроператоров сыграли большую роль в улучшении показателей по турпотоку в этот регион», — говорит гендиректор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Объективно оценить рост спроса на алтайские туры туроператоры не берутся, но отмечают, что он настолько высок, что возникли сложности с номерным фондом местных баз и отелей.

Многие объекты высокого уровня на Алтае уже на 100% заполнены, найти проживание на длительный период сложно. Например, сейчас в Altay Village 5* забронировать ближайший заезд возможно только в сентябре», — цитирует издание представителя компании «Русский экспресс».

О нехватке номер также рассказали в «Интуристе» и в ANEX Tour.

Примечательно, что повышение спроса не привело к резкому скачку цен на алтайские туры — в среднем, по данным туроператоров, они подорожали на 10-12% к прошлому году. Но, как говорят игроки рынка, ситуация может измениться.

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