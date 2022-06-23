Семейный бизнес-пикник «Наследники»: каким он будет

Издание «Деловой квартал» в Красноярске проведет 6 июля большое летнее событие для партнеров и широкого предпринимательского сообщества. Рассказываем подробности.

Новый формат

Организаторы изменили формат бизнес-пикника. Отказавшись от камерного формата летней вечеринки «для своих», решили провести большой семейный бизнес-фестиваль и назвали его «Бизнес-пикник. Наследники». Впервые издание пригласило предпринимателей вместе с их семьями — наследники приветствуются! Фестиваль длится почти полдня — с 16.00 до 22.00 и представлен интерактивными локациями для разных возрастов и разных интересов.

Площадка

Выбор места — 50 процентов успеха, считают ивенторы. Площадкой для семейного бизнес-фестиваля станет гольф-клуб «Орлиные холмы». Живописное место, словно просится на холст. Свежий воздух, простор, но самое главное — возможность приобщиться к гольфу и принять участие и мини-матчах.

Что ждет гостей семейного бизнес-фестиваля

Партнеры события готовят немало сюрпризов. Так, соорганизатор события бизнес-клуб «Миллиард» организует полеты на воздушном шаре и битву на баланс-бордах. Соорганизатор фестиваля международная группа кмпаний TIKSAN GROUP проведет бизнес-talk. Соучредитель Росбанк поможет предпринимателям получить максимум полезной информации для бизнеса на экспресс-консультациях под открытым небом.

«Деловой квартал» возрождает семейные традиции вместе с генеральным партнером ГСК «Арбан». Компания не раскрывает подробностей локаций, желая сделать сюрприз гостям, но обещает смех, улыбки, веселье и по-настоящему семейное времяпрепровождение. Художественная школа «Поздеевка» и типография КПД представят творческую студию «Мама, я нарисовал!». Сеть образовательных центров «Умка» ждет маленьких наследников на малышовой площадке, а ребят постарше на локации фестиваля «Умный Красноярск». Маленьких гостей в возрасте от 1 года до 3 лет ждут волшебные сенсорные коробочки, развивающие игры и веселая детская рыбалка. Ребята чуть постарше смогут мастерить поделки из теста, бумаги и других материалов. Для школьников приготовлено настоящее путешествие в мир естественных наук — тайны свечения и магические сплавы, сделанные собственными руками, биологический квест и географические загадки.

«Деловой квартал» совместно с рекламным агентством «Решение» представит фотопроект Татьяны Вишневской «Наследники». А также объемную фотозону издания с необычным перфомансом.

Экологический партнер фестиваля «ПакетМаркет» обеспечит событие экопосудой, научит раздельному сбору мусора, предоставит комплекты заботы — пледы, зонтики, экосумки.

Стильный партнер — магазин спортивной одежды Meeting Net, приглашает в примерочную: каждый сможет стать моделью и получить фотосессию в спортивном образе.

Подарки, сюрпризы, розыгрыши готовят магазин детской одежды Gulliver, сеть семейных центров стоматологии Mira, SPA-велнес центр «Бархатный сезон» и Nanoasia, компания безинъекционной методики омоложения. Так, рекламное агентство «Решение» приготовило авторские раскраски для каждого наследника, пришедшего в гости к «Деловому кварталу».

А еще прямо на фестивале можно будет усыновить или удочерить собаку из приюта «Друг». Благотворительный фонд «Добро24.ру» позвал на пикник больничных клоунов из «Дома в горошек». Этот уникальный проект фонда действует уже несколько лет и помогает детям улыбнуться, когда больно и страшно.

Перед подведением итогов фестиваля школа театральных и речевых тренингов «Культура» представит мини-спектакль «Монологи о счастье», написанного московским радийным журналистом Алексом Дубасом.

Музыкальное сопровождение фестиваля от начала до заката — диджей, организатор ярких событий AMOSFERA и DEEPFOREST Михаил Забродин (MIKE ZED).

Ведущая фестивальной площадки — Елена Бердникова.

Продюсер фестиваля — Ольга Абанцева.

Что такое бизнес-tаlk?

Впервые по инициативе международной группы компаний TIKSAN GROUP на площадке «Делового квартала» пройдет бизнес-tаlk — серия коротких публичных выступлений на заданную тему. Название бизнес-tаlk «3D: Дела, Деньги, Дети» дает спикерам возможность поделиться важными мыслями и о воспитании детей, и о развитии бизнеса в новой реальности. Среди спикеров — предприниматели, медийные личности, артисты и наследники.

По итогам работы площадки будет создана видеоверсия и печатный вариант выступлений с публикацией в издании.

Модератором площадки выступит тренер публичных выступлений, телеведущая, соавтор курса «Личный бренд-2022: что делать», журналист Ольга Дубровская. Сомодератором станет Сергей Ким, генеральный директор международной группы компаний TIKSAN GROUP.

Всем деловым людям важна и интересна тема воспитания своих детей. В свое время у меня были довольно сложные стартовые условия. Но сейчас другая ситуация, наши дети растут в достатке, у них совсем иной уровень жизни. Смотря в будущее, я понимаю, как важно передать им правильные ценности — уважение к труду, к делу, к людям. Причем этот фундамент нужно закладывать с раннего детства. Однако я понимаю, что мой личный опыт по определению ограничен и очень важно узнать разные подходы в воспитании детей. Познакомиться с опытом других предпринимателей. Именно поэтому для меня было важным поддержать идею семейного бизнес-фестиваля и дискуссионной площадки, посвященной обмену предпринимательским опытом воспитания детей. Наши наследники, наши приемники — самое важное в жизни. Родители — это лук, а дети — это стрелы, которые мы выпускаем с мир, но можем задать их полету верное направление», — подчеркнул Сергей Ким.

А поесть?

Организаторы сообщили, что на фестивале будет работать большой фуд-корт. Его хедлайнером стала сеть кофеен Lunga coffee.

Мы готовим разнообразное меню, в том числе детское, ведь на фестивале будут наследники разных возрастов. Также будем рады познакомить с нашими фирменными напитками и рассказать три секрета настоящего кофе от Lunga coffee», — поделился Асиф Алиев, владелец сети кофеен.

Также на фудкорте бессменный партнер событий «Делового квартала» драфт-кафе «Кембридж» с уникальными сортами пива. Закуски из мясных деликатесов собственного производства представят «Культ колбас» и «Формула хлеба». Вкусный тестинг умного холодильника готовит компания «Робимаркет». Дегустацию колумбийского кофе предложит Tres Cafeteros. Также гостей ждут настоящее итальянское мороженое джелато от Cremeria A.RÓMA и гриль-локация.

Расписание мини-матчей по гольфу

Приехать в гольф-клуб и не поиграть в гольф? Это совершенно невозможно. Организаторы и гольф-клуб «Орлиные холмы» составили расписание мини-матчей таким образом, чтобы максимальное количество гостей смогли поиграть и влюбиться в эту игру.

Как попасть

Адрес: гольф-клуба «Орлиные холмы», Кузнецово ул. Центральная, 65.

Для партнеров и читателей издания «Деловой квартал» — вход свободный.

Дресс-код — спорт-кэжуал, обувь на плоском ходу.

Гости с детьми приветствуются!

Захватите кариматы, подушки, складные стулья — пригодятся.

Есть удобная парковка, но не забывайте про напитки от Lunga coffee и драфт-кафе «Кембридж».