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Красноярским павильонам будут продлять аренду без торгов

Красноярским павильонам будут продлять аренду без торгов
Иллюстрация: avito.ru

Новый порядок также затронет объекты развозной торговли и ярмарки.

#НОВОСТИ
Сроки договоров аренды земли под нестационарными торговыми объектами, объектами развозной торговли и ярмарками в Красноярском крае будут продлять без торгов. Соответствующие поправки сразу в двух чтениях приняла сессия краевого Законодательного Собрания.
Это одна из мер антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь предпринимателям не придется собирать заново пакеты документов для участия в конкурсных процедурах», — отметил министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.
Определять сроки продления договоров будет правительство края.
 
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Автор: Петр Савельев
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