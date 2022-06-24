Красноярским павильонам будут продлять аренду без торгов
Новый порядок также затронет объекты развозной торговли и ярмарки.
Сроки договоров аренды земли под нестационарными торговыми объектами, объектами развозной торговли и ярмарками в Красноярском крае будут продлять без торгов. Соответствующие поправки сразу в двух чтениях приняла сессия краевого Законодательного Собрания.
Это одна из мер антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь предпринимателям не придется собирать заново пакеты документов для участия в конкурсных процедурах», — отметил министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.
Определять сроки продления договоров будет правительство края.
Читайте также:
Что мы будем дальше есть? — о чем говорили российские ритейлеры
«Нас ждет что-то, что мы не знаем как…». Пожалуй, именно эта цитата с сессии маркетологов на Неделе Российского Ритейла наиболее точно характеризует всю повестку российского бизнеса.
Сеть кондитерских «РомБаба» расширяется: на этот раз в Москву
Ресторанный холдинг Bellini заявил о планах запустить сеть кондитерских «РомБаба» в Москве. Об этом рассказал директор холдинга Анатолий Ващенко .
Участок у Николаевского моста сдан в аренду за 5 млн рублей
Открытый аукцион по продаже права аренды земельного участка на ул. Судостроительной, недалеко от Николаевского моста, состоялся в департаменте муниципального имущества и земельных отношений.