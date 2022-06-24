Красноярским павильонам будут продлять аренду без торгов

Новый порядок также затронет объекты развозной торговли и ярмарки.

Сроки договоров аренды земли под нестационарными торговыми объектами, объектами развозной торговли и ярмарками в Красноярском крае будут продлять без торгов. Соответствующие поправки сразу в двух чтениях приняла сессия краевого Законодательного Собрания.

Это одна из мер антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса. Теперь предпринимателям не придется собирать заново пакеты документов для участия в конкурсных процедурах», — отметил министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонид Шорохов.

Определять сроки продления договоров будет правительство края.

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