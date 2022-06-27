«Посчитал мелочь, ее хватило»: директор театра Пушкина выиграл в лотерею 2,7 млн рублей
Директор драмтеатра имени Пушикна Петр Аникин выиграл в лотерею 2 753 964 рубля. Билет он купил в одном из киосков «Столото» на мелочь из кармана.
Мужчина рассказал, что билеты покупает два раза в месяц на протяжении нескольких лет. У него даже есть любимые числа, но стал миллионером он благодаря случайной комбинации — числа в билеты зачеркивал, не задумываясь.
«Уже дома посмотрел результаты тиража. Отреагировал достаточно спокойно. Хотя всегда думал, что буду кричать и прыгать от радости. Теперь я уверен, что выиграю еще раз, и сумма будет в разы больше!» — рассказал Петр Аникин.
Выигранные деньги он решил потратить на погашение автокредита, помощь детям и новую шубу для супруги .
Отметим, Петр Анатольевич — заслуженный работник культуры Красноярского края и руководит драматическим театром имени Пушкина. В свободное время победитель с друзьями сплавляется по рекам и отдыхает на природе с палатками.
Ранее DK.RU рассказывал, что двое жителей Красноярского края купили лотерейные билеты за 75 рублей и выиграли по 600 тыс. рублей
Первый победитель из Нижнего Ингаша, а второй — из Норильска.
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