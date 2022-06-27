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«Развивать хоккей»: Александр Семин рассказал, чем займется после завершения карьеры

«Развивать хоккей»: Александр Семин рассказал, чем займется после завершения карьеры
Иллюстрация: canescountry.com

Заслуженный мастер спорта России Александр Семин рассказал, что после завершения профессиональной карьеры он планирует продолжать играть в хоккей, только уже на любительском уровне.

#НОВОСТИ

Кроме того, в планах спортсмена еще несколько направлений:

«Заниматься детьми и вникать в работу менеджмента хоккейного «Сокола». Развивать хоккей в Красноярске, в первую очередь — детский хоккей, — заявил Александр Семин.

Напомним, Александр Семин стал инициатором проведения благотворительного заключительного матча хоккеистов мирового уровня и российских звезд НХЛ.

Спортивное мероприятие состоится 30 июня 2022 года в МСЗК «Платинум Арена Красноярск».

Хоккейный матч носит благотворительный характер — средства, полученные от продажи билетов, частично будут направлены на развитие следж-хоккея в Красноярском крае и детские дома.

Отметим, Александру Семину 38 лет. Нападающий выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Каролину» и «Монреаль», в России представлял челябинский «Трактор», тольяттинскую «Ладу», воскресенский «Химик», красноярский «Сокол», нижегородское «Торпедо», магнитогорский «Металлург» и подмосковный «Витязь».

В составе «Металлурга» выиграл Кубок Гагарина в 2016 году, в составе сборной России стал двукратным чемпионом мира.

ранее DK.RU рассказывал, что жена Александра Семина открывает мультибрендовый магазин Twenty Eight Concept Store, в котором будут представлены модели интересных дизайнеров из России и Грузии.

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Автор: Юлия Тарабан
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