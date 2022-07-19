В Красноярском крае готовят третий пакет мер для поддержки бизнеса
В Красноярском крае идет работа над подготовкой третьего пакета антикризисных мер для бизнеса. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона.
Какие меры поддержки будут разработаны, в пресс-службе краевого правительства пока не сообщают. Весной в крае приняли уже два пакета мер поддержки бизнеса. В основном они ориентированы на малый и средний бизнес.
По словам министра экономики и регионального развития края Анны Гарнец, благодаря принятым мерам численность субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти.
«С начала 2022 года их число увеличилось почти на 3 тысячи. Это способствовало росту числа занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, почти на 4 тысячи человек с начала года. Более чем на 19 тысяч человек стало больше самозанятых», — отметила Анна Гарнец.