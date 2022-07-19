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В Красноярском крае готовят третий пакет мер для поддержки бизнеса

В Красноярском крае готовят третий пакет мер для поддержки бизнеса
Иллюстрация: правительство Красноярского края

В Красноярском крае идет работа над подготовкой третьего пакета антикризисных мер для бизнеса. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики региона.

#НОВОСТИ
Какие меры поддержки будут разработаны, в пресс-службе краевого правительства пока не сообщают. Весной в крае приняли уже два пакета мер поддержки бизнеса. В основном они ориентированы на малый и средний бизнес. 
 
По словам министра экономики и регионального развития края Анны Гарнец, благодаря принятым мерам численность субъектов малого и среднего предпринимательства продолжает расти.  
«С начала 2022 года их число увеличилось почти на 3 тысячи. Это способствовало росту числа занятых в секторе малого и среднего предпринимательства, почти на 4 тысячи человек с начала года. Более чем на 19 тысяч человек стало больше самозанятых», — отметила Анна Гарнец.
Автор: Валерия Петрова
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