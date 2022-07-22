Андрей Бескоровайный назначен начальником полиции Емельяновского района
Подполковник полиции Андрей Бескоровайный назначен руководителем МО МВД России «Емельяновский». Накануне коллективу его представил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.
Приказ о назначении подписали 20 июля, рассказали в пресс-службе краевой полиции. До этого руководителем был Александр Беседа. Он ушел на заслуженный отдых. В органах внутренних дел Александр Беседа проработал более 20 лет.
Напомним, на этой неделе также был назначен новый руководитель полиции ЗАТО Железногорск. Им стал Максим Ковалев.
Справка
Андрей Валерьевич Бескоровайный родился в 1969 году в селе Верх-Амонаш Канского района. Службу в ОВД начал с 1991 года в должности милиционера Канского ГОВД. С 1992 по 2006 годы занимал разные должности в ДПС УВД города Канска и Канского района. Затем работал в подразделении экономической безопасности ОЭБиПК МО МВД России «Канский». Был заместителем начальника полиции МО МВД России «Канский». В 2020 году его назначили начальником ОМВД России по Абанскому району.