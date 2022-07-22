Андрей Бескоровайный назначен начальником полиции Емельяновского района

Справка

Андрей Валерьевич Бескоровайный родился в 1969 году в селе Верх-Амонаш Канского района. Службу в ОВД начал с 1991 года в должности милиционера Канского ГОВД. С 1992 по 2006 годы занимал разные должности в ДПС УВД города Канска и Канского района. Затем работал в подразделении экономической безопасности ОЭБиПК МО МВД России «Канский». Был заместителем начальника полиции МО МВД России «Канский». В 2020 году его назначили начальником ОМВД России по Абанскому району.