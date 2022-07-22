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Андрей Бескоровайный назначен начальником полиции Емельяновского района

Андрей Бескоровайный назначен начальником полиции Емельяновского района
Иллюстрация: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Подполковник полиции Андрей Бескоровайный назначен руководителем МО МВД России «Емельяновский». Накануне коллективу его представил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.

#НОВОСТИ
Приказ о назначении подписали 20 июля, рассказали в пресс-службе краевой полиции. До этого руководителем был Александр Беседа. Он ушел на заслуженный отдых. В органах внутренних дел Александр Беседа проработал более 20 лет. 
 
Напомним, на этой неделе также был назначен новый руководитель полиции ЗАТО Железногорск. Им стал Максим Ковалев. 

Справка

 
Андрей Валерьевич Бескоровайный родился в 1969 году в селе Верх-Амонаш Канского района. Службу в ОВД начал с 1991 года в должности милиционера Канского ГОВД. С 1992 по 2006 годы занимал разные должности в ДПС УВД города Канска и Канского района. Затем работал в подразделении экономической безопасности ОЭБиПК МО МВД России «Канский». Был заместителем начальника полиции МО МВД России «Канский». В 2020 году его назначили начальником ОМВД России по Абанскому району.
 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
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