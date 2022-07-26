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Санкции: Великобритания против губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Санкции: Великобритания против губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Севастополя

Правительство Великобритании объявило санкции, направленные против Михаила Развожаева, губернатора Севастополя.

#НОВОСТИ

Михаил Развожаев попал под ограничительные меры как руководитель российского региона.

Теперь г-ну Развожаеву запретят въезд в Соединенное Королевство и арестуют активы при их наличии.

В новый санкционный список вошли руководители 29 регионов Российской Федерации — Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Ленинградской, Тамбовской областей, Башкортостана, Чувашии, Коми, Якутии, Ставропольского края и других.

Персонально список пополнен такими сановниками, как — Константин Чуйченко, министр юстиции и его заместитель Олег Свириденко, Виталий Хоценко, председатель правительства ДНР и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.

Также ограничения ввели против британского стрингера Грэма Филлипса, который ранее работал с RT, и Сарвара и Санжара Исмаиловых, которых правительство Великобритании называет племянниками Алишера Усманова.

Справка

 
Михаил Развожаев родился в 1980 в Красноярске. В 2002 он окончил исторический факультет КГПУ. В 2003…2008 замещал должности гражданской службы, в 2008…2012 — работал на руководящих должностях в администрации губернатора Красноярского края, в 2012…2014 — являлся вице-руководителем ведомства. В 2014 был назначен замминистра по делам Северного Кавказа, 11 июля 2019 назначен врио губернатора Севастополя, 2 октября 2020 вступил в должность. Является офицером запаса, лейтенантом, действительным государственным советником РФ 2-го класса.
 

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Автор: Петр Савельев
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