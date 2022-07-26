Санкции: Великобритания против губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Правительство Великобритании объявило санкции, направленные против Михаила Развожаева, губернатора Севастополя.
Михаил Развожаев попал под ограничительные меры как руководитель российского региона.
Теперь г-ну Развожаеву запретят въезд в Соединенное Королевство и арестуют активы при их наличии.
В новый санкционный список вошли руководители 29 регионов Российской Федерации — Брянской, Курской, Воронежской, Липецкой, Ленинградской, Тамбовской областей, Башкортостана, Чувашии, Коми, Якутии, Ставропольского края и других.
Персонально список пополнен такими сановниками, как — Константин Чуйченко, министр юстиции и его заместитель Олег Свириденко, Виталий Хоценко, председатель правительства ДНР и первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов.
Также ограничения ввели против британского стрингера Грэма Филлипса, который ранее работал с RT, и Сарвара и Санжара Исмаиловых, которых правительство Великобритании называет племянниками Алишера Усманова.
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