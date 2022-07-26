Александр Усс попал под санкции Великобритании

Великобритания ввела санкции против губернатора Красноярского края Александра Усса. В обновленный список также попали и другие руководители регионов страны.

Стало известно, что Великобритания расширила российский санкционный список на 42 позиции. Под ограничения попали многие главы регионов и министры. Среди них губернатор Красноярского края Александр Усс.

Отметим, чиновникам и топам, попавшим в санкционный список Великобритании, запрещается въезд на территорию страны, их активы замораживаются.

В пресс-службе губернатора никак не комментируют случившееся, ссылаясь на то, что это «решение другой стороны». Однако добавляют, что санкции зарубежного государства «никак не отразятся на работе губернатора Красноярского края».

Добавим, помимо Усса в новый санкционный пакет вошел еще один красноярец — губернатор Севастополя Михаил Развожаев.