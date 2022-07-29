«Платежи без границ»: Банк «Левобережный» предлагает бесплатные переводы для бизнеса

Новые клиенты банка получают неограниченное количество бесплатных платежных поручений при подключении к бизнес-пакету РКО «Платежи без границ».

В рамках пакета не нужно платить за любые внешние межбанковские платежи, направленные до 18:00. Также банк предоставляет: открытие расчетного счета в течение двух часов после заявки, заверение копий документов, оформление и заверение карточки с образцами подписей, ежемесячное обслуживание банковского счета, пользование системой дистанционного банковского обслуживания Faktura.ru. Абонентская плата составляет 690 рублей в месяц.

Оформить пакет РКО «Платежи без границ» могут юридические лица и ИП при открытии первого расчетного счета в рублях в Банке «Левобережный» (ПАО). Бизнес-пакет действует в течение года с момента подключения. Подать заявку на открытие счета можно на сайте или в офисах Банка «Левобережный».

Также напомним, что клиенты банка могут присоединиться к программе клиентской лояльности (ПКЛ) и накапливать баллы за пользование продуктами и сервисами. Участникам ПКЛ также предоставляется уникальная возможность обменивать баллы на полную стоимость бизнес-пакетов без визита в банк. Для этого нужно авторизоваться в ОНЛАЙН-офисе и в разделе «Лояльность» оплатить выбранный пакет РКО баллами. Новый тариф подключится автоматически.

Банк предлагает широкую линейку бизнес-пакетов РКО под разные потребности бизнеса. Ознакомиться с ней вы можете на сайте. Получить консультацию по РКО можно по телефону 8-800-3333-555 и в красноярском офисе Банка «Левобережный» на ул. Молокова, 60.

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