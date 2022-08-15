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Поток трудовых мигрантов в Красноярский край заметно вырос

Поток трудовых мигрантов в Красноярский край заметно вырос
Иллюстрация: company.rzd.ru

Такая тенденция отмечается и в целом по стране, но край движется опережающими темпами.

#НОВОСТИ
За второй квартал 2022 года в Красноярский край на заработки приехало 50 560 иностранцев, это на 39,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza, ссылаясь на статистику МВД РФ.
 
По количеству вновь прибывших трудовых мигрантов Красноярский край занимает второе место в Сибири — больше только в Иркутской области (75 249 человек). Правда, динамика там несколько отстает (+29%). Самой же непопулярной территорией СФО у гастарбайтеров остается Тува — всего 886 человек приехало туда на заработки во втором квартале этого года.
 
В целом по России за означенный период поток трудовых мигрантов вырос на 33,3% и составил 3,1 млн человек. Больше всего среди них — более 1,5 млн — выходцев из Узбекистана. Далее идут Таджикистан (952 тыс.) и Киргизия (223,4 тыс.). Среди жителей дальнего зарубежья, заработки в России больше всего интересуют сербов (3,7 тыс. человек), немцев (1,7 тыс. человек) и итальянцев (1,6 тыс. человек).
 
Стоит также отметить, что количество трудовых мигрантов, въехавших в Россию во втором квартале этого года, оказалось самым большим с 2019-го — тогда за аналогичный период в страну приехало 1,62 млн гастарбайтеров. Меньше же всего их, ожидаемо, было в апреле-июне 2020 года — всего порядка 330 тыс.
 
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В Красноярском крае отмечается рост инвестиций

Объем инвестиций в первом полугодии 2022 года в крае составил 298 млрд рублей — и это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2021 году объём инвестиций составил 589,1 млрд рублей.

Автор: Петр Савельев
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