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Недострой: Количество заявок со стороны застройщиков катастрофически сократилось

Недострой: Количество заявок со стороны застройщиков катастрофически сократилось
Иллюстрация: yandex

Строительные компании все чаще берут паузу, предпочитая дождаться определенности в экономических и политических процессах, прежде чем вкладывать деньги в новые проекты.

#НОВОСТИ

Мы фиксируем четырехкратное сокращение темпов вывода новых проектов», — заявил Кирилл Хoлопик, руководитель портала ерз.рф на конференции «Ипотечное кредитование в России».

В Красноярске количество заявок, разрешающие строительство, начало сокращаться несколько лет назад. Сейчас тенденция набирает силу.

В последние пять лет в столице Красноярского края в ежегодно сдавалось около 7 десятков МКД, и столько же заявок на строительство новых многоквартирных домов от застройщиков поступало на одобрение.

По итогам 2021 в краевом центре строители сдали в эксплуатацию 56 МКД, получили одобрение 39 заявок на новые объекты.

За 1 кв. 2022 мэрия выдала разрешения всего на 7 новых домов.

Льготная ипотека должна была стимулировать спрос на «первичке» и дать застройщикам уверенность и в спросе, и в предложении новых проектов.

В Красноярске льготная ипотека новые проекты практически не породила, подавляющее большинство являются расширением предыдущих жилых комплексов.

В начале нынешнего года специализированный застройщик «Дубровинский» (входит в группу компаний «Сибиряк») получил разрешения на два дома в «Новоостровском», ООО «Мост» на новый дом в Октябрьском районе Красноярска, — пишет СибДом.

Кроме того, компания «Омега» приступила к строительству жилого комплекса средней (7…8) этажности на ул. Е. Стасовой в мкрн. Ветлужанка.

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Автор: Петр Савельев
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