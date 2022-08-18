Банк Уралсиб в Новосибирске заключил договоры с ведущими вузами города

Студенты вузов пройдут практику в банке и получат навыки работы в выбранных специальностях.

Банк Уралсиб в Новосибирске заключил договоры о практической подготовке обучающихся с ФГБОУ ВО «НГУЭУ», ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Сибирским институтом управления — филиалом РАНХиГС. Студенты вузов пройдут практику в Банке Уралсиб в Новосибирске, получат навыки работы в выбранных специальностях по таким направлениям как: экономика, менеджмент, государственный аудит, экономическая безопасность.

Ожидается, что первые практиканты начнут свою работу в банке уже в текущем году.

Банк Уралсиб в Новосибирске заключил несколько договоров о прохождении практики студентами ВУЗов, мы хотим помочь молодым людям в освоении выбранных специальностей, поделиться своими знаниями. Надеемся, что лучшие из них станут частью нашей команды», — отметила управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Голубева Наталья.

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