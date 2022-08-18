Пойман: сервисмен крал катализаторы с автомобилей

В Красноярске задержали сотрудника автосервиса, который подозревается в краже катализаторов с автомобилей, находящихся в ремонте.

В полицию обратился представитель фирмы такси с жалобой, что в одном из автосервисов после ремонта с восьми автомобилей исчезли каталитические нейтрализаторы.

Напомним, что катализатор содержит драгоценные металлы — платину или палладий, поэтому стоимость нового агрегата может составлять в среднем 0,25 млн рублей.

В ходе расследования полиция выяснила, что к исчезновению деталей причастен несудимый маляр-жестянщик сорока лет от роду.

Воришка признался, что снятые с автомобилей катализаторы продавал по 6 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», наказание до 6 лет лишения свободы.

Читайте далее