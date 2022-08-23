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Банк Уралсиб запустил виртуальную карту МИР Business с возможностью снятия наличных

Банк Уралсиб запустил виртуальную карту МИР Business с возможностью снятия наличных
Иллюстрация: Банк Уралсиб

С нее можно не только снимать наличные в банкоматах различных банков, но и удаленно оплачивать товары и услуги.

#НОВОСТИ
Банк Уралсиб запустил виртуальную карту МИР Business для бизнеса. Виртуальную карту может выпустить в Уралсиб Бизнес Online любой действующий бизнес-клиент банка. С ней вы можете снимать наличные средства в банкоматах Уралсиба и других банков, оснащенных NFC, а также совершать покупки в интернете с использованием реквизитов карты и оплату товаров и услуг с помощью своих мобильных устройств и терминалов бесконтактной оплаты.
 
Для снятия наличных необходимо установить ПИН-код, позвонив в Центр дистанционного обслуживания бизнеса Банка Уралсиб по телефону 8-800-700-77-16. 
 
Пользователи операционной системы Android могут добавить виртуальную карту в электронный кошелек и использовать для осуществления операций с помощью приложения МirPay / SamsungPay. 
 
Уралсиб — банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2021 года (Эксперт РА).
 
Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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