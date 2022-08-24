Десятая часть красноярцев зарабатывает вдвое больше, чем в среднем по стране

Красноярский край занял 13 место в зарплатном рейтинге РФ.

В Красноярском крае трудовые доходы 11,6% его жителей превышают две средних зарплаты по РФ. Это 13 результат по стране и первый по Сибири. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

Также 38,6% жителей края получают больше одной средней зарплаты России. По этому показателю регион разделил 12 и 13 место с Иркутской областью.

По обеим параметрам лидирует в стране Ямало-Ненецкий автономный округ — больше одной средней зарплаты по РФ в нем получает 71,9%, а больше двух 33,5%.

Добавим, что средняя зарплата по России с июня 2021 года по май 2022-го включительно составила 52 000 рублей.

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Зарплатное неравенство в Красноярском крае самое большое в Сибири

По разнице между наименьшими и наибольшими зарплатами край обогнал не только все регионы СФО, но и многие территории России.

Среднего класса в Красноярском крае не набралось и 20%

Если сравнивать с другими регионами России, то край по этому показателю стоит достаточно высоко. Но в первую десятку не попадает.