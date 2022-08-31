Товарооборот между Красноярским краем и Белоруссией вырос почти втрое

За прошлый год край и республика наторговали друг с другом почти на $200 млн.

За первое полугодие 2022 года совместный товарооборот Красноярского края и Белоруссии вырос на 187% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщил белорусский вице-премьер Анатолий Сивак на совещании по вопросам сотрудничества между республикой и краем.

Красноярский край для нас один из важнейших партнеров среди регионов Сибирского федерального округа. Прошлый год показал неплохие результаты по объему совместного товарооборота, результаты первых шести месяцев этого года вселяют оптимизм. Уверен, что дальнейшая совместная работа даст старт новым идеям, что особенно важно в нынешней напряженной ситуации санкционного давления», — сказал Сивак.

Как рассказали в правительстве Красноярского края, регион поставляет в Беларусь древесину, алюминий и изделия из него, семена рапса, пластмассы, драгоценные металлы, а она в свою очередь отгружает в край грузовые автомобилями, спецтехнику, запчасти к ним и продукты. По итогу 2021 года совместный товарооборот края и Беларуси составил $182,7 млн.

В ходе встречи было подписан план мероприятий на 2023-2025 годы по развитию сотрудничества между Красноярским краем и Республикой Беларусь. Он касается образования, науки, туризма и, конечно, промышленности. В частности, речь идет о расширении поставок белорусских шин (компания «Белшина») и лифтов (компания «Могилевлифтмаш»).

Также в Красноярске сегодня работает совместное с «БКМ Холдинг» производство троллейбусов, на котором планируют также собирать белорусские электробусы.

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