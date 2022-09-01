Потребкредитование в Красноярском крае вдвое отстало от прошлогоднего

Из месяца в месяц количественно оно растет, но в объемах весеннее падение все еще не выправилось.

За семь месяцев 2022 в Красноярском крае было выдано на 28,4 млрд рублей, что на 50,1% меньше, чем за тот же срок прошлого года. Такую информацию опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По объемам кредитования регион занял 12 место в России, а по степени отставания от 2021-го — четвертое. В целом же по стране сокращение объемов потребкредитования от прошлого года составило 46,6%. В результате за семь месяцев 2022-го было выдано 1,35 трлн рублей.

Стоит отметить, что в последние месяцы начало расти количество выдаваемых потребкредитов. Так, в июне по Красноярскому краю оно увеличилось на 26,5% по отношению к маю, а в июле — на 15,5% к июню.

Ситуация с выдачей потребкредитов в текущем году схожа с „карантинным“ 2020-м. В обоих случаях вслед за падением наблюдается тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов. При этом существенный рост выдачи в мае-июле объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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Правительство утвердило список банков для льготного кредитования бизнеса Через них до конца года планируют выдать порядка 50 млрд рублей кредитов по ставкам на более 4,5%. Красноярский край прибавил в количестве потребкредитов Сегмент потребительского кредитования продолжает восстанавливаться по всей стране.

В Красноярском крае отмечается рост инвестиций

Объем инвестиций в первом полугодии 2022 года в крае составил 298 млрд рублей — и это на 19% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2021 году объём инвестиций составил 589,1 млрд рублей.