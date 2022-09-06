Топ-8: самый-восточный-миллионник перерос Самару
Красноярск обогнал Самару по численности населения, поднявшись на строчку выше в списке российских городов-миллионников.
Такие данные опубликованы на официальном сайте Росстата после подведения итогов Всероссийской переписи населения 1 октября 2021.
По данным статистиков, в Самаре на 1 октября 2021 проживали 1,173 млн человек, что на 9,5 тыс. жителей больше, чем в 2010.
Население Красноярска за этот же период выросло на 214 тыс. человек и составляет 1,188 млн жителей.
По итогам Всероссийской переписи населения-2010 Самара входила в топ-6 крупнейших городов России. Позже город откатился на девятую позицию, пропустив вперед Казань, Челябинск и Омск.
В 2020 Самара обогнала Омск жителей, поднявшись на 8 место в списке крупнейших городов страны.
Теперь Самара снова переместилась на 9 позицию, уступив 8 место Красноярску.
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