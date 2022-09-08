Кандидаты на пост мэра Красноярска презентуют свои программы в течение двух дней

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Красноярска будет заслушивать претендентов в течение двух дней.

Всего в перечне кандидатов 21 персона, каждой из которых по регламенту предоставляется треть часа для презентации своей программы преобразования и развития мегаполиса, и еще столько же — для ответов на вопросы.

Во второй день слушаний 9 сентября 2022 выступят — Вадим Войцеховский, глава администрации Центрального района и Владислав Логинов, врио главы города.

Читайте далее