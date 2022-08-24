В Ачинске введен масочный режим

Мера связана с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Игорь Титенков, мэр Ачинска, объявил о введении масочного режима на предприятиях, а также в здании городской администрации и подведомственных учреждениях, — сообщает «Континент Сибирь».

О введении частичного масочного режима глава города сообщил вечером 23 августа 2022 в личном TГ-канале, который завел еще в июне.

Учитывая статистику заболеваемости по Ачинску и региону в целом, которая фиксирует рост больных коронавирусной инфекцией, считаю эти меры обоснованными и необходимыми», — пишет г-н Титенков.

Мэр Ачинска отмечает, что принял решение после консультаций с медицинским сообществом.

По данным на 23 августа, прирост заболеваемости COVID-19 в Красноярском крае составил 819 случаев, в то время как 26 июля — только 60.

С середины августа 2022 жителям региона рекомендовано носить маски в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте.

Также масочный режим был рекомендован в ряде сибирских регионов.

В Новосибирской области советуют использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, а также работникам, активно взаимодействующим с другими людьми.

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