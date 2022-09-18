Красноярск ожидает потепление на новой неделе до +22

Предстоящая рабочая неделя в столице Енисейской Сибири ожидается теплой и сухой, но возможны небольшие осадки.

Синоптики Гидрометцентра предсказывают потепление в Красноясрке на предстоящей неделе сентября в 19…25 числах.

В понедельник 19 сентября 2022 ожидается днем до +17оС, пасмурно, возможен небольшой дождь. Ночью около 0оС.

Во вторник 20 сентября днем температура опустится до +13оС, пасмурно и возможен небольшой дождь. Ночью похолодает до +6оС.

В среду 21 сентября днем +15оС, облачно без осадков. Ночью +3оС.

В четверг 22 сентября днем +22оС, пасмурно, осадков. Ночью +7 С.

В пятницу 23 сентября днем +14оС, пасмурно, возможен дождь.