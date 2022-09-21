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Запасы угля в Красноярском крае и Хакасии сократились

Запасы угля в Красноярском крае и Хакасии сократились
Иллюстрация: yakutsk.ru

В регионах Енисейской Сибири сократились запасы угля — объем черного топлива уменьшился как на котельных, так и для продажи населению.

#НОВОСТИ

Объем запасов угля на 1 августа 2022 составил в Красноярском крае 2 млн т, что на 20% меньше, чем на 1 августа 2021, — сообщают в Красноярскстате.

Запасы угля для продажи населению и организациям социальной сферы на топливных складах на 1 августа 2022 составили 3,5 тыс. т, что на 5,4% меньше, чем на 1 августа 2021. В котельных, находящихся в ведении муниципалитетов, и в ведомственных котельных запасы угля составили 216,2 тыс. т, что на 17,2% меньше, чем на 1 августа 2021», — говорится в сообщении.

Однако мазута на складах больше на 0,9%, чем в 2021.

В Хакасии запасов угля сократились на рекордные 41,7% (165,4 тыс. т), топочного мазута — на 31,8% (3,9 тыс. т).

 

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Автор: Петр Савельев
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