Запасы угля в Красноярском крае и Хакасии сократились
В регионах Енисейской Сибири сократились запасы угля — объем черного топлива уменьшился как на котельных, так и для продажи населению.
Объем запасов угля на 1 августа 2022 составил в Красноярском крае 2 млн т, что на 20% меньше, чем на 1 августа 2021, — сообщают в Красноярскстате.
Запасы угля для продажи населению и организациям социальной сферы на топливных складах на 1 августа 2022 составили 3,5 тыс. т, что на 5,4% меньше, чем на 1 августа 2021. В котельных, находящихся в ведении муниципалитетов, и в ведомственных котельных запасы угля составили 216,2 тыс. т, что на 17,2% меньше, чем на 1 августа 2021», — говорится в сообщении.
Однако мазута на складах больше на 0,9%, чем в 2021.
В Хакасии запасов угля сократились на рекордные 41,7% (165,4 тыс. т), топочного мазута — на 31,8% (3,9 тыс. т).
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