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Красноярский край осенью ждет аномальное тепло

Красноярский край осенью ждет аномальное тепло
Иллюстрация: vk.com/krasnoyarskrf

В октябре и ноябре на территории Красноярского края ожидается аномальное тепло. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России на пресс-конференции в ТАСС.

#НОВОСТИ
К востоку от Енисея, в Якутии, Красноярском крае температура ожидается выше нормы. Это касается и Амурской области, Хабаровского края. Ноябрь в целом повторяет октябрьский прогноз — тоже достаточно теплая азиатская часть страны и умеренная температура на европейской территории», — отметил синоптик.
Кроме того, декабрь и январь будут теплее обычного на севере края.
 
Отметим, пока в Красноярске первый снег еще не выпал. Но в окрестностях уже местами он лежит, но успевает таять. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшую неделю в Красноярске днем будет около +4 градусов, по ночам уже столбики термометров опустятся до -2 градусов. Снег пока синоптики прогнозируют только по ночам.
 
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Посевные площади под это культурой в этом году удвоены. Соответственно, примерно также может увеличиться и урожай.

Красноярский край стал больше импортировать овощей и фруктов

По объемам ввоза из-за рубежа растительной продукции регион сильно прибавил с начала года. И все за счет этого сегмента.

Урожай зерновых превысил 2020 и 2021 в Красноярском крае

В регионе убрано 22,4% зерновых и зернобобовых, намолочено 740,6 тыс. т зерна. Урожайность превышает показатели 2021 и 2020.

 

 

Автор: Петр Савельев
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