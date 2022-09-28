Красноярский край осенью ждет аномальное тепло
В октябре и ноябре на территории Красноярского края ожидается аномальное тепло. Об этом сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России на пресс-конференции в ТАСС.
К востоку от Енисея, в Якутии, Красноярском крае температура ожидается выше нормы. Это касается и Амурской области, Хабаровского края. Ноябрь в целом повторяет октябрьский прогноз — тоже достаточно теплая азиатская часть страны и умеренная температура на европейской территории», — отметил синоптик.
Кроме того, декабрь и январь будут теплее обычного на севере края.
Отметим, пока в Красноярске первый снег еще не выпал. Но в окрестностях уже местами он лежит, но успевает таять. По прогнозам Гидрометцентра, в ближайшую неделю в Красноярске днем будет около +4 градусов, по ночам уже столбики термометров опустятся до -2 градусов. Снег пока синоптики прогнозируют только по ночам.
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