Красноярский край осенью ждет аномальное тепло

К востоку от Енисея, в Якутии, Красноярском крае температура ожидается выше нормы. Это касается и Амурской области, Хабаровского края. Ноябрь в целом повторяет октябрьский прогноз — тоже достаточно теплая азиатская часть страны и умеренная температура на европейской территории», — отметил синоптик.

Кроме того, декабрь и январь будут теплее обычного на севере края.

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Посевные площади под это культурой в этом году удвоены. Соответственно, примерно также может увеличиться и урожай.

Красноярский край стал больше импортировать овощей и фруктов

По объемам ввоза из-за рубежа растительной продукции регион сильно прибавил с начала года. И все за счет этого сегмента.

Урожай зерновых превысил 2020 и 2021 в Красноярском крае

В регионе убрано 22,4% зерновых и зернобобовых, намолочено 740,6 тыс. т зерна. Урожайность превышает показатели 2021 и 2020.