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В СФУ открыли консультационный центр по вопросам частичной мобилизации

В СФУ открыли консультационный центр по вопросам частичной мобилизации
Иллюстрация: vk.com/siberianfederal

Он будет обслуживать студентов и преподавательский состав.

#НОВОСТИ

Ситуационный центр по вопросам частичной мобилизации появился в Сибирском федеральном университете. Об этом сообщили в телеграм-канале вуза.

Как сказано в паблике, в задачи центра будут входить консультации обучающихся, их родителей и профессорско-преподавательского состава.

В случае получения кем-то из студентов, магистрантов, аспирантов или преподавателей повестки в военкомат, касательно мобилизации или призыва не срочную службу, стоит обратиться по телефону 8 (391) 291-20-30. Здесь не только обещают помочь уточнить данные, но и верифицировать статус.

Также в центр можно обратиться за психологической поддержкой. Для этого выделена отдельная линия, попасть на которую можно по телефону 8 (391) 206-39-47.

Обе горячие линии будут работать круглосуточно.

О частичной мобилизации в России объявили 21 сентября 2022. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, планируется призвать 300 тыс. человек. В первую очередь тех, кто служил, имеет боевой опыт и соответствующую военно-учетную специальность. По данным РБК, в Госдуме сейчас готовится документ, освобождающий от частичной мобилизации студентов всех вузов, аспирантов, а также лиц с учеными степенями.

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Автор: Петр Савельев
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