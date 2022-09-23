«Аэрофлот» вернет мобилизованным деньги за билеты

Также эту практику распространят на родственников призванных граждан.

Граждане РФ, призванные в рамках частичной мобилизации, смогут вернуть деньги за билеты на рейсы компании «Аэрофлот», купленные до 21 сентября 2022 включительно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

„Аэрофлот“ признает отказ такого пассажира от перевозки вынужденным и производит полный возврат денежных средств за неиспользованные участки перевозки», — сказали в компании.

Чтобы сдать билеты и вернуть деньги нужно обратиться по месту приобретения билетов и предъявить один из следующих документов:

повестка;

мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан гражданин, переведена в военное состояние;

документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на воинском учёте;

документы о том, что гражданин состоит на воинском учёте, обратился за разрешением на выезд с места жительства, и ответ им ещё не получен в течение первых 30 дней с даты введения мобилизации в Российской Федерации (обращения граждан рассматриваются в соответствии с 59-ФЗ в течение 30 дней с даты поступления);

при предъявлении иных документов решение о возврате денежных средств будет приниматься при обращении по месту приобретения авиабилета.

Помимо самих «призывников», воспользоваться этой возможностью могут и члены их семей, которые планировали отправиться в поездку вместе с ними. Для этого, кроме указанных документов, нужны будут те, что подтверждают родство.

В случае, если пассажир, призванный в ходе частичной мобилизации, уже убыл по месту службы и не может лично обратиться за возвратом денежных средств, это может сделать третье лицо, предъявив вышеуказанные документы (или их копии) и доверенности на получение денежных средств по перевозочному документу пассажира», -уточнили в «Аэрофлоте».

Напомним, что частичная мобилизации была объявлена в России 21 сентября 2022. Вчера губернатор Красноярского края провел заседание региональной призывной комиссии, посвященное этому вопросу. Что именно на наем обсуждали и какие решения приняли, не сообщается.

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