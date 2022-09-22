Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.09
60,01
60,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Губернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края

Губернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края
Иллюстрация: krsktate.ru

Сегодня в Красноярске прошло первое заседание призывной комиссии по мобилизации жителей в регионе. Губернатор обсудил указ президента России Владимира Путина с представителями силовых ведомств.

#НОВОСТИ
Сибиряки-красноярцы всегда отличались особым патриотизмом. Красноярский край – это опорный субъект нашей страны. Регион может и выполнит конкретные задания, которые будут вытекать из указа и будут доведены до нас министерством обороны», — подчеркнул Александр Усс.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации на территории страны. Планируется, что будет мобилизовано 300 тысяч человек. Губернаторы будут отвечать за обеспечение призыва граждан на военную службу по мобилизации. Пока остаются неизвестными сроки призыва и количество призывников. Это должны определить в Министерстве обороны для каждого региона. Как сообщал президент, мобилизовать будут, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт и требуемые военно-учетные специальности.
 
Читайте также:

Шойгу: У нас огромный мобилизационный ресурс — почти 25 млн человек

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о порядке мобилизации и потерях РФ. Также в материале: Кто попадает под частичную мобилизацию и кого призовут в первую волну? Зачем принимались поправки в УК?

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Anex Tour отвезет красноярцев в Шри-ЛанкуAnex Tour отвезет красноярцев в Шри-Ланку
  • Стартовала распродажа авиабилетов в Санкт-Петербург от NordwindСтартовала распродажа авиабилетов в Санкт-Петербург от Nordwind
  • В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»
  • В Красноярске на день запретят остановку и стоянку на Октябрьском мостуВ Красноярске на день запретят остановку и стоянку на Октябрьском мосту
  • Шесть одежных брендов Красноярска прошли международный аудитШесть одежных брендов Красноярска прошли международный аудит
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.