Губернатор провел заседание призывной комиссии по мобилизации жителей Красноярского края

Сегодня в Красноярске прошло первое заседание призывной комиссии по мобилизации жителей в регионе. Губернатор обсудил указ президента России Владимира Путина с представителями силовых ведомств.

Сибиряки-красноярцы всегда отличались особым патриотизмом. Красноярский край – это опорный субъект нашей страны. Регион может и выполнит конкретные задания, которые будут вытекать из указа и будут доведены до нас министерством обороны », — подчеркнул Александр Усс

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации на территории страны. Планируется, что будет мобилизовано 300 тысяч человек. Губернаторы будут отвечать за обеспечение призыва граждан на военную службу по мобилизации. Пока остаются неизвестными сроки призыва и количество призывников. Это должны определить в Министерстве обороны для каждого региона. Как сообщал президент, мобилизовать будут, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт и требуемые военно-учетные специальности.

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