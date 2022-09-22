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Призывная комиссия Красноярского края по поводу мобилизации соберется сегодня

Призывная комиссия Красноярского края по поводу мобилизации соберется сегодня
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Возглавит ее губернатор региона Александр Усс.

#НОВОСТИ

22 сентября 2022 в Красноярске состоится заседание краевой призывной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Посвящено оно будет вопросам частичной мобилизации, указ о которой 21 сентября 2022 подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно этому документу, край (наряду с другими субъектами федерации) должен обеспечить призыв на воинскую службу определенного количества граждан. О каком числе идет речь, пока не сообщается.

В целом по стране планируется мобилизовать 300 тыс. человек. Обещают, что в первую очередь это коснется тех, кто имеет боевой опыт и требуемые военно-учетные специальности (какие именно, опять же неясно).

Добавим, что призывную комиссию Красноярского края возглавляет губернатор региона Александр Усс.

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Автор: Петр Савельев
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