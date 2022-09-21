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Депутат Госдумы Швыткин заявил о готовности участвовать в СВО

Юрий Швыткин, депутат ГД от Красноярского края
Юрий Швыткин, депутат ГД от Красноярского края. Автор фото: Юрий Швыткин. Иллюстрация: Телеграм

Юрий Швыткин, депутат ГД от Красноярского края заявил, что готов «быть рядом с боевыми товарищами» и поехать в зону специальной военной операции.

#НОВОСТИ

Данное заявление народный избранник сделал с парламентской трибуны 21 сентября 2022 во время пленарного заседания, через несколько часов после объявления частичной мобилизации в России Владимиром Путиным, президентом.

Напомним, что Юрий Швыткин представляет фракцию «ЕР» и занимает должность зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

В настоящее время в зоне специальной военной операции наряду с другими военнослужащими находится родная Псковская воздушно-десантная дивизия, в которой я проходил длительное время службы. Мой ОМОН, СОБР, где выполняют задачу мои сослуживцы, мои боевые товарищи. И я хочу сказать, что я готов быть рядом с ними. Это первое. И второе: как и все присутствующие здесь, мы готовы защищать свою Родину», — цитирует «Континент Сибирь» слова г-на Швыткина во время выступления в Госдуме.

Согласно законодательству, депутаты нижней и верхней платы федерального парламента от мобилизации освобождены.

Однако спикер Вячеслав Володин 21 сентября обратился к членам Госдумы с заявлением о том, что у его коллег «брони нет».

Мы с вами там, где наши граждане. Но мы должны с вами себя спросить. Речь идет о частичной мобилизации тех, кто подготовлен, кто имеет военную специальность, ту, которая востребована. Поэтому давайте мы со своей стороны также этот вопрос оперативно изучим. Тот, кто может быть востребован, надо принимать решение. У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберем… Те кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, быть добровольцем, мы это только будем поддерживать. У нас здесь должна быть с вами позиция и мы ее должны с вами реализовать», — сообщил спикер.

Справка

Юрий Швыткин, 57 лет, является депутатом Госдумы с 2016. До этого 15 лет являлся депутатом ЗС Красноярского края. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления Министерства внутренних дел РФ. Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения). Участвовал в боевых действиях в Чечне в период первой кампании 1995…1996.

 

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Автор: Стас Гончаров
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