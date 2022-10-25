Красноярским левобережным очистным сооружениям построили комплекс механической очистки

Стоимость проект превысила полмиллиарда рублей.

Строительство нового комплекса механической очистки входит в первый этап реконструкции левобережных очистных сооружений Красноярска. Как рассказали в краевом Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ, объект готов на 90%.

Реконструкцию провдит «КрасКом». Объем инвестиций в первый ее этап составляет 567 млн рублей. Завершить все работы планируют в декабре 2022.

Новый объект будет оснащен современным оборудованием, часть которого изготовлена по спецзаказу. В частности — установка для автоматического сбора водонерастворимых примесей. Она позволит исключить ручной труд и обеспечить максимальный отсев бытовых отходов», — говорят в Минпроме.

Первая очередь красноярских левобережных очистных сооружений была построена в 1969 году. Длительная эксплуатация привела к выходу из строя уличных автоматических решеток-дробилок, которые отсеивали мусор из сточных вод. В результате вычищать мусор из канализации пришлось вручную. Теперь же это снова будет делать автоматика.

Следующий этап реконструкции левобережных очистных предполагает обновление комплекса биологической очистки канализационных стоков.

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Остальные завершатся в ноябре.

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