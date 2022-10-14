Сползший склон на 2-ой Огородной начнут укреплять в следующем году
Тогда же здесь оборудуют новую дренажную систему для отвода воды.
Победителем торгов за право укрепить склон в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 — ул. 2-ая Огородная, 25 стала «Красноярская дорожно-строительная компания», сообщили в мэрии Красноярска.
Основные работы начнутся в следующем году. А сейчас подрядчик займется подготовкой рабочей документации, расчисткой территории и завозом материалов, которые можно хранить на улице.
Также КДСК начнет реконструировать участок существующей ливневой канализации, в который в дальнейшем будет врезаться новая дренажная система, контракт на строительство которой заключен с этой же организацией.
Торги по склону были объвлены в августе 2022. Начальная цена контракта составляла 354,5 млн рублей.
Работы по укреплению склона должны закончиться к концу октября 2023.
Читайте также:
На 2-й Огородной в Красноярске установят дренажную систему
Один из домов по этой улице подтапливала подземная река. Теперь воду отведут в сторону.
В Свердловском районе Красноярска построят новую поликлинику
Она будет рассчитана на 600 посещений в смену. Закончить работы должны к концу 2024 года.
Основные дорожные работы в Красноярске закончатся в октябре
Остальные завершатся в ноябре.