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Сползший склон на 2-ой Огородной начнут укреплять в следующем году

Сползший склон на 2-ой Огородной начнут укреплять в следующем году
Иллюстрация: stroy-podskazka.ru

Тогда же здесь оборудуют новую дренажную систему для отвода воды.

#НОВОСТИ

Победителем торгов за право укрепить склон в районе жилых домов по ул. Дачная, 37 — ул. 2-ая Огородная, 25 стала «Красноярская дорожно-строительная компания», сообщили в мэрии Красноярска.

Основные работы начнутся в следующем году. А сейчас подрядчик займется подготовкой рабочей документации, расчисткой территории и завозом материалов, которые можно хранить на улице.

Также КДСК начнет реконструировать участок существующей ливневой канализации, в который в дальнейшем будет врезаться новая дренажная система, контракт на строительство которой заключен с этой же организацией.

Торги по склону были объвлены в августе 2022. Начальная цена контракта составляла 354,5 млн рублей.

Работы по укреплению склона должны закончиться к концу октября 2023.

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Один из домов по этой улице подтапливала подземная река. Теперь воду отведут в сторону.

В Свердловском районе Красноярска построят новую поликлинику

Она будет рассчитана на 600 посещений в смену. Закончить работы должны к концу 2024 года.

Основные дорожные работы в Красноярске закончатся в октябре

Остальные завершатся в ноябре.

 

Автор: Петр Савельев
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